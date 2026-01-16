Palmeiras despista, mas mantém conversas por Arias e Almada 

Leila Pereira e Abel Ferreira não responderam quando perguntados sobre os jogadores, alvos do Verdão nesta janela de transferências.

Leila Pereira e Abel Ferreira fugiram das perguntas sobre Jhon Arias e Thiago Almada antes e depois do clássico contra o Santos, mas o Palmeiras mantém contato com o estafe dos dois jogadores.

O colombiano, atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra, e o argentino, do Atlético de Madri, da Espanha, são os nomes que o Verdão trabalha em busca de um reforço de peso para o ataque.

Internamente, o clube entende que as conversas ainda vão demandar tempo. Embora considere as movimentações difíceis, o Palmeiras ainda vê possibilidade de o negócio acontecer e não os trata nem como próximos ou distantes.

Abel foi perguntado logo na abertura da entrevista após a vitória sobre o Santos por 1 a 0 sobre qual jogador encaixaria melhor na sua equipe, Almada ou Arias: “Boa pergunta, mas vai ficar sem resposta, está bem?”, respondeu o treinador.

Leila Pereira também despistou sobre a dupla nas entrevistas pré-jogo: “A coisa que mais detesto é criar expectativa para o torcedor. O Palmeiras sempre está atento ao mercado e querendo fortalecer. Ano passado chegamos a três finais. A bola bateu na trave e saiu, esse ano quero que a bola entre. Precisamos fazer ajustes, estamos no mercado em busca de jogadores que possam agregar ao elenco. Não posso dizer se estamos ou não negociando”, faltou à Tnt.

Arias tem 28 anos de idade e é um desejo antigo na Academia de Futebol, desde que estava no Fluminense.

A equipe das Laranjeiras, porém, não topou abrir negociações e o vendeu para a Inglaterra em julho passado, numa operação com valor total de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na época da transferência).

Embora Arias atue com frequência, sua equipe está na última posição na Premier League.

Já Almada, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, joga menos no Atlético de Madri. A imprensa espanhola passou a citar a possibilidade de o clube negociá-lo para abrir espaço pensando em outras contratações.

O valor citado para negócio é elevado: 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador.

A janela de transferências no Brasil fica aberta até o dia 3 de março. Até agora, o Palmeiras contratou apenas Marlon Freitas, ex-volante do Botafogo.

*Com informações do ge