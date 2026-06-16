Jefté se junta a Vitor Roque e inicia recuperação de cirurgia no Palmeiras 

Lateral-esquerdo sofreu lesão no menisco antes da parada para a Copa do Mundo e só deve voltar a jogar no fim do ano.

O lateral-esquerdo Jefté iniciou a recuperação da cirurgia no joelho direito, realizada no dia 7 de junho, domingo. Assim como Vitor Roque, ele cumpre cronograma do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras durante a paralisação para a Copa do Mundo.

Como de costume, o clube não trata de prazos específicos, mas espera que o jogador só volte a entrar em campo no fim da temporada. Foi realizada uma sutura no local da cirurgia, algo que privilegia o atleta, mas pede cautela na recuperação.

A ideia é que Jefté fique pelo menos um mês só na fisioterapia, ganhando força e segurança no joelho machucado. O Palmeiras, inclusive, publicou um vídeo que mostra o lateral-esquerdo realizando trabalhos no Núcleo de Saúde e Performance.

Além de Jefté e Vitor Roque, outro que aparece realizando recuperação na Academia de Futebol é Benedetti. O zagueiro sofreu uma entorse com complicações ligamentares no tornozelo no dia 13 de maio, em jogo contra a Jacuipense.

Ele já está recuperado, tanto que foi relacionado para a partida contra a Chapecoense, mas passa por fortalecimento no local para evitar novos problemas físicos.

Jefté teve uma torção no joelho direito na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no dia 31 de maio, o último jogo do Palmeiras antes da parada.

Na semana seguinte, ele acompanhou o nascimento do filho com a família, ainda sofrendo com as dores.

Após a realização de exames, foi constatada uma lesão no menisco. Esse é o segundo problema físico de Jefté nesta temporada. Em abril, o jogador havia sofrido com dores musculares na coxa e ficou afastado dos gramados por cerca de 20 dias.

Sem Jefté, o Palmeiras conta com Piquerez e Arthur para o segundo semestre. O uruguaio é considerado titular e também retornou recentemente de cirurgia, mas a dele foi no tornozelo. O Núcleo de Saúde e Performance monitora de perto o progresso, já que o atleta representará o Uruguai na Copa do Mundo.

*Com informações do ge