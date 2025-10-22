Sonho concretizado: Cúria Diocesana é inaugurada em Votuporanga 

Com presença de convidados religiosos, autoridades e imprensa, foi inaugurada a nova Cúria Diocesana de Votuporanga; obra sonhada há anos e agora transformada em símbolo de conquista, fé e unidade comunitária católica.

A manhã desta quarta-feira (22.out) foi de celebração para a comunidade católica de Votuporanga, com a inauguração oficial da nova Cúria Diocesana, sede administrativa e pastoral da Diocese.

O evento marcou o 9º aniversário de instalação da Diocese, posse do bispo diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas, e reuniu convidados, autoridades civis e representantes da imprensa local.

A programação começou às 09h30, com recepção e café de boas-vindas, seguida, às 10h, pela Santa Missa de Dedicação, presidida por Dom Moacir. A celebração consagrou simbolicamente o novo espaço como centro de unidade e serviço, reunindo também Dom Antônio Emídio Vilar, arcebispo de São José do Rio Preto, Dom José Reginaldo Andrietta, bispo de Jales, e Dom José Benedito Cardoso, bispo de Catanduva, além de padres, diáconos permanentes, seminaristas e religiosos da Diocese de Votuporanga.

Após o meio-dia, durante a coletiva de imprensa, o bispo Dom Moacir, o padre Carlos Rodrigues dos Santos e o arquiteto Robson Gabriel, responsável pelo projeto da nova Cúria, compuseram a bancada para responder às perguntas solicitadas.

Na ocasião, o bispo apresentou detalhes da obra, destacou o processo de construção e expressou sua gratidão a todos que contribuíram para a concretização desse sonho coletivo.

“É uma conquista. Uma conquista porque passamos a ter um local estruturado de serviço, que facilita o acesso e organiza melhor o funcionamento da Diocese”, afirmou.

Ele explicou que o espaço abriga setores como Chancelaria, Câmara Eclesiástica, assessoria jurídica, departamento administrativo e financeiro, Secretaria de Pastoral e Assessoria de Comunicação, com estúdio próprio.

“Tudo passa a funcionar aqui, de forma integrada, o que otimiza nosso trabalho e o atendimento à comunidade”, acrescentou.

O bispo também recordou o longo caminho até a concretização do projeto, iniciado ainda em 2016, pouco após sua posse como primeiro bispo da Diocese.

“Desde o início, havia o desejo de construir uma sede administrativa. Mas o projeto foi adiado com a chegada da pandemia, quando todos os recursos foram direcionados à manutenção das atividades e das paróquias”, relembrou.

Com a retomada das atividades e a contribuição solidária das paróquias e fiéis, o sonho pôde ser realizado.

“O investimento foi fruto da partilha de toda a Diocese — padres, paroquianos, dizimistas, colaboradores e os cestinhas. Graças a essa comunhão, conseguimos concluir a obra sem dívidas. É um patrimônio não pessoal, mas comunitário, que pertence à Diocese e continuará a serviço da ação religiosa”, destacou ele.

A nova sede está localizada em terreno próprio, na rua Alagoas, esquina com as ruas Argentina e Guerche, e foi planejada para atender todas as demandas pastorais e administrativas da Diocese.

Encerrando a programação, todos foram convidados a participar de um almoço de confraternização. O clima foi de contentamento, fé e gratidão entre os presentes, que viram na inauguração da Cúria um símbolo de amadurecimento e esperança.

“Assim como ter a casa própria é um sonho para muitas famílias, esta é a casa da nossa Diocese. Um sonho que agora se torna realidade”, concluiu o padre ecônomo da Diocese, Carlos Rodrigues dos Santos.