99 começa operar transporte por aplicativo em Votuporanga  

A plataforma de transporte por aplicativo é a principal concorrente da Uber no Brasil.
Os votuporanguenses terão mais uma possibilidade quando o assunto é transporte por aplicativo, trata-se da chegada da gigante nacional 99 na cidade.
A empresa é uma das principais empresas de transporte individual com carros particulares em atividade no Brasil. Com diversas categorias de automóveis, o aplicativo permite escolher a melhor opção antes de iniciar a viagem graças à estimativa de preço. A 99 é considerada a principal concorrente da Uber no Brasil.
Procurada pelo Diário, a Prefeitura de Votuporanga não respondeu se a empresa já formalizou o início das operações no município. Contudo, a empresa deverá cumprir integralmente os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº 6.473/2019, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros. Entre as exigências previstas na legislação vigente está a obrigatoriedade de manutenção de representação ou unidade física no município, garantindo suporte operacional e atendimento às normas locais.
Quais as opções no app da 99?
Fundada no Brasil em 2012, a empresa não se restringe a transporte individual, oferecendo várias categorias de serviços, sendo que cada uma delas exige requisitos específicos dos veículos ou motoristas para transporte dos passageiros. O valor da corrida também varia em cada categoria, mas algumas não estão disponíveis em todas as regiões. Veja a seguir as principais:
- 99Pop: corridas com preços baixos e carros mais simples;
- 99Poupa: corridas 15% mais baratas que o 99Pop, com tempo de espera maior;
- 99Compartilha: corridas com mais preços baixos que o 99Pop, podendo ser divididas com um ou dois passageiros com destinos próximos ao seu;
- 99Entrega: similar ao 99Pop, mas ao invés de transportar pessoas, transporta itens pessoais; pode ser usada tanto para entregar quanto para buscar algo;
- 99Comfort: corridas com preços intermediários, com motoristas com avaliação acima de 4,6 (de um total de 5); os veículos aprovados também são selecionados por modelo e por ano de fabricação mais recente;
- 99Táxi: corridas com preços intermediários, com carros cadastrados como táxi nas prefeituras da cidade em que o serviço é ofertado; oferece até 30% de desconto em relação ao taxímetro;
- 99Táxi Comum: corridas com preços mais altos, com carros cadastrados como táxi; não possui desconto em relação ao valor do taxímetro;
- 99Táxi Top: com preços mais altos, essa categoria prioriza veículos de alto padrão; todos os carros são pretos e estão cadastrados como táxi.