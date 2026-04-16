99 começa operar transporte por aplicativo em Votuporanga  

A plataforma de transporte por aplicativo é a principal concorrente da Uber no Brasil.

Os votuporanguenses terão mais uma possibilidade quando o assunto é transporte por aplicativo, trata-se da chegada da gigante nacional 99 na cidade.

A empresa é uma das principais empresas de transporte individual com carros particulares em atividade no Brasil. Com diversas categorias de automóveis, o aplicativo permite escolher a melhor opção antes de iniciar a viagem graças à estimativa de preço. A 99 é considerada a principal concorrente da Uber no Brasil.

Procurada pelo Diário, a Prefeitura de Votuporanga não respondeu se a empresa já formalizou o início das operações no município. Contudo, a empresa deverá cumprir integralmente os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº 6.473/2019, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros. Entre as exigências previstas na legislação vigente está a obrigatoriedade de manutenção de representação ou unidade física no município, garantindo suporte operacional e atendimento às normas locais.

Quais as opções no app da 99?

Fundada no Brasil em 2012, a empresa não se restringe a transporte individual, oferecendo várias categorias de serviços, sendo que cada uma delas exige requisitos específicos dos veículos ou motoristas para transporte dos passageiros. O valor da corrida também varia em cada categoria, mas algumas não estão disponíveis em todas as regiões. Veja a seguir as principais: