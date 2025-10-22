Processo seletivo para cursos técnicos do IFSP tem inscrições prorrogadas 

Inscrições seguem até 6 de novembro; são oferecidas 7.402 vagas para cursos técnicos gratuitos em todo o Estado de São Paulo.

Seguem até o dia 6 de novembro as inscrições para o processo seletivo para cursos técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). São oferecidas 7.402 vagas em 41 cidades do estado com ingresso no primeiro semestre de 2026.

As inscrições devem ser realizadas por meio do site concurso.fundacaocefetminas.org.br até o dia 6 de novembro. A taxa de inscrição deve ser paga até o dia 7 de novembro exclusivamente por meio do Guia de Recolhimento da União no Banco do Brasil.

O pagamento da GRU pode ser realizado nos caixas da agência ou nos terminais eletrônicos do Banco do Brasil. Clientes da instituição financeira também podem pagar por meio do aplicativo do Banco do Brasil.

A inscrição somente será efetivada após o pagamento e a confirmação da quitação pelo banco, que pode demorar até três dias úteis.

Confira aqui o tutorial com o passo a passo de como se inscrever.

Campi

Nesta seleção as vagas estão distribuídas em 41 campi localizados nas cidades de Araraquara, Avaré, Barretos, Bauru, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Ilha Solteira, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Matão, Miracatu, Piracicaba, Pirituba, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Miguel Paulista, São Paulo, São Roque, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano, Tupã e Votuporanga.

Em qual modalidade de curso me inscrevo?

– Técnico Integrado ao Ensino Médio: ideal para quem está concluindo o Ensino Fundamental. Nessa modalidade, o aluno cursa o Ensino Médio e o Técnico juntos, no próprio IFSP.

– Técnico Concomitante ao Ensino Médio: destinado a quem está matriculado no Ensino Médio em outra escola e deseja cursar apenas o ensino técnico no IFSP. O estudante fará os dois cursos ao mesmo tempo, em instituições diferentes.

– Técnico Subsequente ao Ensino Médio: voltado para quem já concluiu o Ensino Médio e busca uma formação profissional ou uma nova qualificação para o mercado de trabalho.

Reserva de vagas

Metade das vagas de cada curso é reservada a estudantes que fizeram todo o Ensino Fundamental em escola pública. Dentro dessa reserva, há subdivisões que contemplam candidatos de baixa renda, pessoas pretas, pardas e indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. O candidato que atender aos critérios poderá concorrer em mais de uma dessas listas, desde que faça a opção no momento da inscrição. Quem não indicar nenhuma reserva participará apenas da ampla concorrência.

Prova

A seleção será feita por meio de prova objetiva, com 30 questões de múltipla escolha: 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática, baseadas nos conteúdos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A prova, com duração de três horas, será aplicada no dia 7 de dezembro de 2025 (domingo), no município do campus escolhido.

Edital em linguagem simples

Como novidade, o IFSP disponibilizou o edital em linguagem simples. A ação está alinhada a avanços internacionais em favor da comunicação inclusiva. Em 2024, a Assembleia Geral da ONU aprovou por aclamação uma resolução apresentada pelo Brasil, com o apoio da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Rede-In) e da Aliança Internacional sobre Deficiência (IDA), reconhecendo a linguagem simples como ferramenta essencial para a acessibilidade de pessoas com deficiência intelectual e dificuldade de leitura.

Com essa iniciativa o IFSP reforça seu empenho em garantir que todos possam compreender as regras do processo seletivo e participar em igualdade de condições.

Saiba mais em ifsp.edu.br/ps2026.