Solidariedade que se renova: Moradores do Residencial do Lago dão exemplo de apoio à Santa Casa

A união entre a Santa Casa de Votuporanga, Saev Ambiental e TV Unifev continua rendendo frutos para a saúde local através da campanha “Saúde que dá Prêmios”. Na última entrega de prêmios, realizada na Rua João Vitorino, três moradoras do bairro Parque Residencial do Lago mostraram que a constância na doação é a chave para um Hospital forte e bem equipado.

A grande contemplada com uma TV foi Rosângela Santos de Assis Tomaz. Doadora há cerca de cinco anos, ela destacou que o reconhecimento do trabalho da Instituição é o que a impulsiona a colaborar. “Sempre que eu vou na Santa Casa, sou bem atendida, então isso me motiva a ajudar outras pessoas também. É a primeira vez que ganho um presente e estou muito feliz em poder ajudar”, celebrou Rosângela ao lado de sua família.

Além dela, as vizinhas Priscila Roberta e Dinalva Rocha da Silva foram premiadas com um celular cada. Priscila, que já colabora há mais de uma década, é um exemplo dessa fidelidade: ela já havia sido premiada com um notebook anos atrás e nunca parou de ajudar. “O pouco dá muito. É o nosso hospital e ele está se renovando a cada dia”, declarou. Dona Dinalva também reforçou a necessidade da consciência coletiva, relatando que sua doação é um gesto de gratidão pelo atendimento que salvou sua vida em um momento crítico.

Para Rosemir Lopes (Milão), responsável pela Captação de Recursos, esse engajamento da comunidade é fundamental para a assistência. Como ele enfatizou durante as entregas:

“Nós agradecemos demais essa doação que beneficia nossos pacientes. Ver esse reconhecimento e o carinho dos doadores nos motiva a continuar buscando recursos para oferecer o melhor atendimento possível à nossa cidade e região”.

A campanha utiliza a facilidade da conta de água para arrecadar recursos que são revertidos em aparelhos e melhorias técnicas, garantindo que o hospital continue sendo uma referência em cuidado e humanização.