Câmara entrega “Prêmio Mulher Destaque” na próxima segunda-feira 

A homenageada da edição 2026 do “Mulher Destaque – “Maria Muro Pozzobon” é Márcia Cardoso Luqueti Gianoti. A sessão solene começa às 19h30, no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”.

Na semana do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Votuporanga/SP realiza uma homenagem às mulheres durante uma sessão solene durante a 7ª sessão ordinária, agendada para a próxima segunda-feira (9.mar), no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”.

Na oportunidade, será entregue o Prêmio Mulher Destaque – “Maria Muro Pozzobon” à Márcia Cardoso Luqueti Gianoti. A homenageada foi indicada pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Votuporanga – formada pela Bancada Feminina, através das vereadoras Natielle Gama (Podemos) e Débora Romani (PL).

A honraria que reconhece mulheres que se destacam por relevantes contribuições nos campos social, profissional, econômico e comunitário. A indicação foi formalizada por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2026, que reconhece a expressiva atuação de Márcia na área social e educacional de Votuporanga.

A homenageada, durante vários anos presidiu a Apae de Votuporanga e, ao longo de 2025 trabalhou em diversas ações sociais em favor da população.

Histórico da homenageada

Ex-presidente da APAE de Votuporanga, Márcia Gianoti construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a inclusão social e pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência, destacando-se pela liderança sensível e pela dedicação ao fortalecimento de políticas públicas voltadas ao atendimento especializado.

Bacharela em Direito, possui ampla experiência em entidades sociais e já exerceu funções de destaque em conselhos ligados à infância, adolescência e assistência social, como o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), além de ter ocupado cargos diretivos na própria APAE, antes de assumir sua presidência.

Sob sua gestão, a instituição ampliou projetos e ações que impactam diretamente a qualidade de vida dos assistidos e de suas famílias, com a implantação de novos espaços de atendimento, atividades pedagógicas e iniciativas voltadas à autonomia, inclusão e bem-estar. Sua atuação também se evidencia pela capacidade de articulação com o poder público e a iniciativa privada, viabilizando parcerias, recursos e apoio técnico que fortalecem e ampliam os serviços oferecidos pela APAE.