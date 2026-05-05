Bazar do Bem doa coxins terapêuticos para elevar a segurança na UTI da Santa Casa

O uso desses dispositivos vai muito além do bem-estar imediato; trata-se de uma intervenção estratégica de segurança.

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), cada detalhe conta na luta pela recuperação. Mais do que garantir a estabilidade clínica, oferecer dignidade e conforto ao paciente é uma prioridade do Complexo Santa Casa. Reforçando esse compromisso, o Hospital recebeu uma importante doação do Bazar do Bem: um conjunto de coxins (apoios e almofadas posicionadoras) que passam a integrar os protocolos de assistência aos pacientes críticos.

O uso desses dispositivos vai muito além do bem-estar imediato; trata-se de uma intervenção estratégica de segurança. Para pacientes que permanecem longos períodos imobilizados, os coxins são ferramentas essenciais na prevenção de lesões por pressão em regiões sensíveis como calcanhares e cotovelos, além de auxiliarem no alinhamento corporal, evitando deformidades e rigidez muscular.

Aliados da Reabilitação

A assistência com coxins também reflete diretamente na função vital do paciente. O posicionamento adequado favorece a expansão pulmonar e melhora a ventilação, fatores cruciais para quem está em processo de desmame ventilatório ou em protocolos específicos, como a manobra de pronação. Além disso, a elevação correta de membros auxilia no retorno venoso, reduzindo edemas e melhorando a resposta fisiológica ao tratamento.

Mesmo para pacientes em sedação profunda, o suporte dos coxins reduz a tensão muscular e os pontos de estresse, enviando ao corpo estímulos de estabilidade e reduzindo o desconforto clínico.

O olhar de quem cuida

Para a supervisora da UTI da Santa Casa, Patrícia Puiti de Almeida Peniza, a chegada desses materiais representa um salto na qualidade da assistência prestada pela equipe multidisciplinar.

“A utilização desses coxins no posicionamento de pacientes críticos é de suma importância, pois o posicionamento adequado auxilia na prevenção de lesões por pressão e melhora a mecânica respiratória, além de proporcionar conforto e bem-estar ao paciente”, destaca Patrícia.

Solidariedade que se transforma

Essa entrega é mais um fruto do trabalho incansável dos voluntários e da comunidade que apoia o Bazar do Bem. Cada peça comercializada no Bazar se transforma em investimento técnico que impacta diretamente o leito do paciente, provando que a união entre a sociedade e a instituição é capaz de humanizar a tecnologia de ponta da nossa UTI.