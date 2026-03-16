Soldador morre eletrocutado em Votuporanga 

Um soldador de 55 anos morreu durante um acidente de trabalho em uma construção na Rua Valdevir de Oliveira Guena, no bairro Jardim dos Ipês, em Votuporanga/SP, no início da tarde segunda-feira (16.mar).
De acordo com o apurado, a vítima que foi identificada como Sílvio Umberto Molina, natural de São José dos Quatro Marcos/MT, trabalhava na obra, acompanhado pelo irmão, quando por motivos que ainda serão esclarecidos, sofreu uma forte descarga elétrica ao se encostar em uma estrutura metálica.
Após o acidente, o irmão tentou socorrê-lo imediatamente, conseguindo soltá-lo da estrutura e realizando manobras de massagem cardíaca. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, contudo o óbito foi constatado no local.
A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia e apurar as circunstâncias do acidente. O caso é investigado pela Polícia Civil.