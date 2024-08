SOBRIEDADE JÁ

ESPELHO, ESPELHO MEU, EXISTE ALGUÉM MAIS QUE EU?

Uma árvore que cai, faz mais barulho do que floresta toda que cresce né?

Eu sei que é uma frase pronta, mas nos mostra como é difícil ver o outro crescer; agora se ele tá caindo, o barulho é grande.

Isso está enraizado numa cultura de comparação e competição, que instintivamente se estabelece entre nós.

A gente entende o sucesso como algo só pessoal, quando deveria ser coletivo, por isso gera inveja, ciúme e ressentimentos.

Temos medo de ficar pra trás e assusta mais o sucesso do outro do que nosso próprio fracasso.

Mas a vida não deve ser esse jogo, onde a vitória de um é necessariamente a derrota do outro.

Lembra da história da Branca de Neve? Se a madrasta aceitasse a resposta do espelho e entendesse que existia alguém mais bela, o final da história seria outro, sem ódio e vinganças.

Perde o medo de dizer: espelho, espelho meu… E se tiver alguém melhor aceita, aliás, comemora e pare de achar que você perdeu só porque o outro ganhou.

DEUS ACEITA TODOS, MAS NÃO ACEITA TUDO

Lembrei de um versículo da bíblia que diz assim: “Uma repreensão causa mais efeito num homem prudente que 100 golpes em um homem tolo.”

Identifiquei aí três personagens: o homem prudente, o homem tolo, mas também o que repreende.

O homem sábio é o que vê a repreensão como oportunidade de mudança, o tolo nem golpes físicos vão mudar sua postura arrogante e insensata.

Mas e o terceiro personagem, o que corrige…Muitas vezes somos nós.

Aí cabe repreender com amor. Quando você se encontrar na posição de corrigir alguém, faça o possível para não ferir nenhuma vez, o proverbio disse que nem 100 golpes vão adiantar, e muito cuidado para que sua forma de reprender não precise de repreensão.

Faça o possível pra não julgar, mas não esqueça de deixar bem claro que Deus aceita a todos, mas não aceita tudo.

SERÁ QUE CRISTO DISSE ISSO MESMO?

É difícil quando alguém diz que você falou algo que não falou né?

Pois é, hoje vejo supostos cristãos dizendo que Cristo falou certas coisas, que Ele não falou.

Tipo: siga o instinto do seu coração, Jesus nunca disse isso, Ele deixou bem claro e disse: Siga-Me.

Outra coisa que dizem que Jesus disse: Seja você mesmo; negativo, Jesus disse: Negue-se a si mesmo, toma sua cruz.

Outra. Acredite, confie em você, essa então parece aqueles conselhos de couch; negativo, o que Jesus disse foi: Infeliz do homem que acredita no homem.

Só mais uma: Escolha, vá e siga seu caminho… O que Jesus disse foi: Eu sou o caminho quem me segue não se perderá.

Tem mais um monte que supostas igrejas pregam, que mais parecem cursos de auto ajuda, tipo essa: se te faz feliz, vá e faça. Será? Jesus estava feliz na cruz? Claro que não, Ele estava fazendo a vontade do pai.

Então você que se diz cristão, vê bem quem você anda ouvindo, pode te parecer certo é até bom, mas pode ser mentira.

ME DIGA COM QUEM VOCÊ ANDA, QUE DIGO QUAL SEU PROPÓSITO

É comum a gente querer estar com pessoas que segundo nossos conceitos são pessoas boas, até para defender o ditado que diz: me diga com quem você anda que digo quem você é.

Aí automaticamente você escolhe o clube, a turma do futebol, e até a igreja. Acontece que em todos esses “clubes” quanto na igreja, você não vai encontrar só “pessoas boas”.

Aliás, se você encontrar uma igreja assim, não entra nela não, você pode estragá-la com seus problemas e defeitos.

Agora se você tiver clareza da proposta de Cristo para sua igreja, você vai entender que está lá também para ajudar, ouvir e entender as pessoas com defeitos diferentes do seu, que estão lá.

Veja Jesus com seus apóstolos… Pensa em doze caras problemáticos.

Será que Jesus gostaria de estar com eles?

Talvez não, mas igreja é isso, a mística dos sacramentos com o amor que junta e ajuda a salvar o outro.

FOLHAS E GALHOS NÃO SÃO RAIZES

Esses dias um vento forte arrancou uma árvore aqui na comunidade, com raiz e tudo… Fiquei pensando: o grupo de pessoas com quem a gente convive, são como arvores, existem as pessoas folhas, pessoas galhos, e pessoas raízes.

As folhas até trazem sombra, mas na seca e no frio ficam ralas, secam e somem.

Os galhos, até são mais fortes, mas não dá pra contar sempre com eles, também secam e nos dias que você tiver mais pesados, podem quebrar.

E existem as raízes…Tem menos raízes que galhos e folhas, mas são profundas, normalmente ficam escondidas e te sustentam, te dão suporte, te mantem vivo, mesmo com vento forte, seca e calor e são ligadas aos galhos e as folhas que resistem.

Nós precisamos das folhas, dos galhos, o problema é que as vezes, a gente se decepciona com folhas e galhos, esperando que eles sejam raízes, e não são.

Por: Carlinhos Marques

