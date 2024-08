Paróquia Menino Jesus de Praga faz programação especial para visita das relíquias do beato Carlo Acutis

Programação começa na terça-feira (20), com carreata do aeroporto até igreja e segue com missas, pregações e exposição fotográfica “Milagres Eucarísticos pelo Mundo”.

Em comemoração à visita e exposição das relíquias de primeiro grau do beato Carlo Acutis, a Paróquia Menino Jesus de Praga terá uma programação especial entre os dias 20, 21 e 22 de agosto. As relíquias desembarcam em São José do Rio Preto/SP na próxima terça-feira (20.ago), após às 15h, trazidas pelo Padre Fábio Vieira, guardião das relíquias do beato Carlo Acutis e responsável pela missão. A igreja católica define como relíquias de primeiro grau fragmentos do corpo de beatos e santos, podendo ser cabelos, ossos etc.

“A paróquia realizou o convite para estar nessa missão, não só para levar as relíquias, mas para partilhar com toda a comunidade. E eu tenho certeza de que essa visita deixará uma grande marca, principalmente na nossa juventude”, disse Padre Fábio Vieira.

“A visita das relíquias é importante para fortalecer e aumentar os jovens em nossa paróquia. Todos nós estamos muito ansiosos para essa visita, por isso preparamos muitas atividades na paróquia e fora também”, afirmou o Padre Cleomar Bessa, pároco da Menino Jesus de Praga.

Programação

Para os dias 20, 21 e 22 de agosto, os jovens da paróquia Menino Jesus de Praga preparam, além da recepção para as relíquias, uma exposição sobre os milagres eucarísticos. A programação também inclui celebração de missas e visitas e retiro. Confira os detalhes abaixo:

20/8 (terça)

15h30 – Chegada e recepção das relíquias de primeiro grau do beato Carlo Acutis no Aeroporto de São José do Rio Preto. Saída do aeroporto em carreta até Paróquia Menino Jesus de Praga. Trajeto:

partida do Aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino

avenida Clovis Oger

avenida José Pascoal Constantini

avenida Juscelino kubistchek de Oliveira

rua Adibi Buchala

Paróquia Menino Jesus de Praga

17h – Início da exposição das relíquias de primeiro grau do beato Carlo Acutis no interior da igreja.

17h30 – Abertura Exposição Internacional Fotográfica “Milagres Eucarísticos pelo Mundo” (criada por Carlo Acutis). Local: Salão paroquial da igreja.

19h – Celebração da Santa Missa e veneração das relíquias (padres Fábio Vieira e Cleomar).

20h30 – Pregação com Padre Fábio Vieira e grupos de oração da Paróquia Menino Jesus de Praga.

22h – Encerramento das atividades.

21/8 (quarta)

9h às 17h30 – Exposição fotográfica “Milagres Eucarísticos pelo mundo”. Local: Salão paroquial da igreja.

9h30 – Visita das relíquias ao Hospital da Criança e Maternidade e ao Centro de Reabilitação Lucy Montoro.

12h – Santa Missa (celebrada por Padre Fábio Vieira) na Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Rio Preto com a exposição das relíquias do beato Carlo Acutis (até 14h).

17h – Exposição das relíquias de Carlo Acutis no interior da Paróquia Menino Jesus de Praga.

19h – Celebração da Santa Missa e veneração das relíquias (padres Fábio Vieira e Cleomar).

20h – Pregação com Padre Fábio Vieira e grupos de oração da Paróquia Menino Jesus de Praga.

22h – Encerramento das atividades.

22/8 (quinta)

9h às 17h30 – Exposição Fotográfica “Milagres Eucarísticos pelo mundo”. Local: Salão paroquial da igreja.

8h às 17h – Exposição das relíquias de Carlo Acutis no interior da Paróquia Menino Jesus de Praga e adoração ao Santíssimo Sacramento.

19h – Celebração da Santa Missa e veneração das relíquias (padres Fábio Vieira, Cleomar Bessa e Rodrigo Cardoso).

22h – Encerramento das atividades.

Visita das relíquias do beato Carlo Acutis