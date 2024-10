SOBRIEDADE JÁ 

A OCASIÃO NÃO FAZ O LADRÃO, SÓ REVELA

Tem uma música do Capital Inicial que diz assim: “O que você faz quando ninguém te vê?”

Acontece que esse ninguém, é muito relativo, pois sempre alguém te vê, nem que seja você, com olhos da sua consciência.

E aí lembrei de um ditado bem popular, mas no mínimo questionável, que diz assim: “A ocasião faz o ladrão.”

Será?

Acho que não né?

A ocasião não pode ter a capacidade de fazer a índole de ninguém, no caso do ladrão, a ocasião cria a oportunidade para que o roubo aconteça.

O caráter e a índole não podem depender das circunstâncias.

O troco que te deram a mais, a carteira que você achou com dinheiro, ou aquele cargo público que você tem, é uma ocasião, uma oportunidade para revelar o que existe já dentro de você, seja honestidade ou a malandragem né?

Então definitivamente, a ocasião nunca fará um ladrão, o que ela pode fazer, é revelar o ladrão que já existe dentro da pessoa.

O INTERESSADO É SEMPRE MAIS INTERESSANTE

Existe uma diferença grande entre o interessado e o interesseiro, a simples pronuncia de interessado parece que já soa como uma virtude.

É aquele que quer aprender mais, então ele se interessa em estudar, aquele que quer subir de cargo na empresa, então ele se interessa e se dedica mais que a média.

Agora já o interesseiro, parece que a própria palavra é mais pesada né?

Remete a ideia do aproveitador, do malandro. O Padre Antônio Vieira tem uma definição interessante, diz: “Quem ama porque o amam, é alguém agradecido, quem ama para ser amado, é interesseiro, e quem ama independente dessas duas condições, essa ama de verdade.”

Vale uma olhadinha se estamos sendo mais interessados ou interesseiros, seja com coisas, com circunstâncias, e ou com pessoas.

Dê seu máximo para ser interessado, com certeza te fará alguém bem mais interessante.

INTELIGÊNCIA ATÉ PODE SER ARTIFICIAL, SABEDORIA NÃO

Uma novidade que aparentemente veio para ficar, é a IA – Inteligência Artificial. Lideranças mundo afora, estão preocupados com o avanço dessa tecnologia, que caso não for usada para o bem, vai fazer muitos estragos.

Olha, o homem pode até criar uma inteligência artificial, mas nunca criará uma sabedoria artificial.

O artificial remete ao quase verdade né? C

Como os fogos de artifício, é até bonito, mas é artificial, não é pleno.

Já a sabedoria é uma habilidade humana, inclui julgamento, inclui intuição e o mais importante, sabedoria é dom de Deus, um dos sete dons do Espírito Santo.

Tomara que a inteligência artificial faça a gente ser mais sábios, não só em acumular conhecimento, mas usar o conhecimento de forma sábia.

Olha, a inteligência para ser notada, tem que ter palavras, por isso pode ser até artificial, já que palavras se pode manipular, agora sabedoria muitas vezes se expressa até no silêncio.

A OVELHA E O PORCO NA LAMA

Se você vir um porco e uma ovelha, os dois sujos na lama, pode ter certeza, a ovelha caiu, ou alguém jogou, já o porco não, ele está lá porque quer, é o ambiente dele.

Nesses anos acolhendo usuários de drogas, ouço muito: “Ah fulano está nessa vida porque quer.”

Gente, não é bem assim, mesmo os que tiveram oportunidades de sair, e não saíram, nem sempre continuam porque querem, mas são jogados por esquecerem que são imagem e semelhança de Deus.

Eu usei o exemplo de usuários de drogas, mas nós também entramos na lama, quando esquecemos também nossa filiação divina.

Olha a ovelha nunca entraria na lama, o porco sim, e aí vale pensar, pois Jesus disse que poderíamos até estar como ovelhas sem pastor, mas nunca como porcos, satisfeitos se divertindo na lama.

A CRENÇA PODE ATÉ SER MANIPULADA, SABER NÃO

O Rei Salomão teve uma oportunidade que acho que todos nós gostaríamos de ter. Deus ofereceu a ele, que pedisse qualquer coisa que ele quisesse.

Ao invés de pedir riquezas, vida longa, Salomão pediu sabedoria.

Seja sincero, você pediria o que?

Gente, a sabedoria faz saber, e não simplesmente acreditar.

As vezes penso, que nós somos treinados para acreditar antes de saber, porque a crença pode ser manipulada, já o saber, não.

Aristóteles disse que a dúvida é o princípio da sabedoria, a dúvida no sentido de querer saber.

Salomão escolheu sabedoria e se tornou poderoso, não pela força dos seus exércitos, mas pela sua capacidade de tomar decisões corretas.

A sabedoria vai te fazer tomar as melhores decisões, vai te fazer olhar do lado e não errar como outros já erraram, pois o inteligente até aprende com seus próprios erros, agora o sábio aprende até com os erros dos outros.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

