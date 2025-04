SOBRIEDADE JÁ 

O QUE JESUS MENOS PRECISA DE VOCE É PENA

A paixão de Cristo não pode de forma alguma despertar em nós um sentimento de pena, mas sim de gratidão.

Jesus não foi vítima de um destino cruel, não!

Ele se entregou para que se abrisse as portas da nossa salvação.

Aquele olhar que a gente vê nos filmes da sua paixão, não é um olha de súplica por pena, ou dó da nossa parte, mas a súplica pela nossa entrega, por um encontro nosso, de transformação com Ele.

Por isso, contemplar o Cristo crucificado é reconhecer o peso de cada um dos nossos pecados, logo, o valor do sacrifício de Cristo.

Cada chaga, cada gota de sangue, foi por mim, por você.

E veja bem, o silêncio Dele a cada insulto de sua paixão, foi o maior sermão de amor que alguém já pode fazer.

Então, que a entrega Dele, inspire também nossa entrega, pois as mãos transpassadas Dele, não acenavam para um adeus, mas para um convite a um abraço de reconciliação.

FILHOS QUE PRECISAM DE HERANÇA, NORMALMENTE NÃO MERECEM

Você já percebeu que filhos que merecem herança normalmente não precisam, e os que precisam normalmente não merecem.

E cada vez mais, a gente vê pais se matando em horas extras para deixar bens aos filhos.

Acontece que essas horas, chamadas de extras no trabalho, são as que faltam na companhia dos filhos, e normalmente são nesses ambientes, que crescem os filhos que não merecem heranças, e a maior herança que um pai pode dar a seus filhos, é que eles não precisem de seus pais o mais cedo possível, mesmo assim querem ficar perto.

Nenhuma herança é tão rica, e útil, quanto a honra, a honestidade, dignidade, isso é legado, herança parece mais aquilo que os mortos deixam, para os vivos quase se matarem brigando por eles.

HOMEM QUE É HOMEM, CHORA SIM

O desafio para se ter sucesso a qualquer preço, tem nos feitos tentar esconder nossas vulnerabilidades de humanos, escondemos limites para se parecerem fortes.

Sei que é preciso ser forte para se reconhecer fraco, mas tem uma frase de São Paulo, com um ar aparentemente contraditório, que diz: “Quando sou fraco aí é que sou forte.” É no reconhecimento do limite que abrimos espaço para Deus agir.

A busca da perfeição, pode custar caro demais, enquanto admitir trás autoconhecimento.

O reconhecer erros, até fortalece relacionamentos interpessoais, pessoas comuns se relacionam com pessoas comuns, que erram, e não com super-homens, então facilita a criação de laços, por se sentirem iguais, ou seja, limitados.

Bora ser fortes o suficiente se permitindo ser fracos?

Pode crer, homem que é homem, chora sim.

JÁ VIU SEU HORÓSCOPO HOJE?

A Bíblia diz que não se deve acreditar em horóscopo, mas quando criança, eu confesso que acabava dando uma olhada meio despretensiosa no horóscopo nos jornais, quem nunca né?

Mas um dia, ouvi um funcionário do meu pai dizendo: “Olha, nós vamos perder toda nossa horta, a noite vai ter um eclipse.”

Ouvi aquilo, nem dei muita bola, mas não é que no outro dia, horta estava toda queimada.

Aí pensei, se a mudança de posição dos astros mexeu tanto assim com nossa horta, então os astros podem sim influenciar na nossa vida, e aquilo ficou me incomodando.

Mas a maturidade da fé me trouxe a resposta, como se Deus me dissesse mesmo: “Você está certo, astros influenciam sim, mas eu sou o Deus que criou e influencio os astros.”

O QUE JESUS FARIA SE ESTIVESSE NO SEU LUGAR?

O que Jesus faria se estivesse em meu lugar?

Gente, essa é uma pergunta que te ajudaria muito, em momentos de dúvidas, de incertezas.

Sei que fica difícil fazer essa pergunta, porque não é sempre que queremos fazer como Jesus faria, queremos fazer do nosso jeito.

Me desculpa, mas para o cristão, isso é desobediência, e a evidência de que a palavra te transformou, a evidência de que a graça operou mesmo em você, de que você é um cristão de verdade, é a coragem de obedecer.

Desculpe, mas é incompatível um cristão desobediente, a fé é a causa, a obediência a consequência.

Fazer o que Jesus faria é obedecer, e o Padre Zezinho resumiu numa música a consequência dessa obediência, ele compôs assim: “Amar como Jesus amou, sonhar, viver, sentir, sorrir como Jesus sorria, ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.”

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador do INSTITUTO NOVO SINAI, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai