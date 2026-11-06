Serginho da Farmácia pede que Procon leve atendimento itinerante à zona Norte 

Vereador quer ampliar o acesso dos moradores aos serviços de orientação e defesa do consumidor por meio de ações realizadas diretamente nos bairros.

O vereador Serginho da Farmácia (PP) apresentou uma indicação ao Poder Executivo solicitando a inclusão da zona Norte de Votuporanga/SP no calendário de ações itinerantes do Procon. A proposta tem como objetivo aproximar os serviços do órgão da população, facilitando o acesso a orientações, esclarecimentos e informações sobre os direitos do consumidor.

Segundo o parlamentar, a realização dos atendimentos nos bairros beneficia principalmente moradores que enfrentam dificuldades de deslocamento até os pontos convencionais de atendimento.

Além de prestar orientações e receber reclamações, a iniciativa também ajudaria a divulgar os canais de atendimento do Procon e os procedimentos disponíveis para a solução de conflitos nas relações de consumo.

Na indicação, Serginho da Farmácia sugere que a atividade seja programada pelo próprio departamento, com ampla divulgação prévia para garantir a participação do maior número possível de moradores.

A proposta foi encaminhada à Prefeitura para análise e avaliação da inclusão da zona Norte no cronograma de atendimentos itinerantes do órgão.