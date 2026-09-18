SOBRIEDADE JÁ

NÃO DESISTA DE QUEM VOCÊ AINDA VAI SER

E se a pessoa que você será daqui a alguns anos pudesse aparecer agora, e lhe dissesse: “Por favor, não desista hoje. Eu precisei que você continuasse”?

O futuro parece distante, quase como se fosse outra vida. Mas não é. O futuro está sendo construído agora, pelas decisões que tomamos hoje.

Eu sei que existem dias em que estamos cansados, reconhecemos nossos erros, perdemos a esperança e pensamos em jogar tudo para o alto. Mas um dia difícil não pode ter o poder de decidir uma história inteira.

Será que a sua versão do futuro não está esperando justamente pela sua coragem de hoje?

Pode ter certeza: amanhã você poderá rir de coisas que hoje parecem impossíveis. Vai olhar para trás e perceber que aquela fase que quase fez você desistir foi justamente a fase que lhe ensinou a continuar.

Então, respire. Recomece. Dê mais um passo.

A gente não precisa vencer a vida inteira de uma vez. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é não desistir hoje.

“Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, colheremos no tempo devido.” (Gálatas 6,9)

O DIABO MORA NOS DETALHES

“O diabo mora nos detalhes.” Mas não estou falando de uma figura de chifres escondida atrás da porta. A questão é outra.

A mentira geralmente não chega fazendo barulho. Ela chega disfarçada de desculpa, de justificativa, naquele famoso “não tem nada a ver”.

É justamente aí que mora o perigo.

Quando falamos que o diabo mora nos detalhes, podemos entender essa expressão como aquilo que, aos poucos, se opõe à verdade e tenta nos convencer de que o errado não é tão errado assim.

“Todo mundo faz.”

“Eu paro quando quiser.”

“Não estou prejudicando ninguém.”

Ninguém destrói a própria vida de uma vez. Começa permitindo pequenas concessões. Uma brecha aqui, outra ali, e quando percebemos, aquilo que parecia pequeno já ocupou um espaço enorme.

Precisamos ter coragem de parar de negociar com aquilo que sabemos que nos faz mal.

A verdade não precisa gritar, mas precisa ser ouvida.

E fica a pergunta: se o diabo mora nos detalhes, nós estamos morando onde? Porque, quando a mentira parece pequena demais para merecer nossa preocupação, talvez ela já tenha encontrado exatamente o lugar onde queria morar.

“Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” (João 8,32)

SUICÍDIO: CORAGEM OU COVARDIA?

Já me perguntaram se considero o suicídio coragem ou covardia. Pensei bastante, mas acredito que a pergunta mais importante seja outra: o que acontece para que uma pessoa passe a enxergar a morte como a única saída?

O desespero limita nosso campo de visão. Quando a dor fica grande demais, parece que não existe alternativa, não existe saída e, principalmente, não existe amanhã.

Mas quantas situações que um dia pareciam impossíveis de suportar ficaram para trás?

O sofrimento pode ser intenso, mas não precisa ser permanente. Por isso, mais importante do que julgar é tentar compreender a dor.

Não julgue. Aproxime-se. Escute. Pergunte. Esteja presente.

Uma conversa pode abrir uma porta justamente onde a pessoa só consegue enxergar paredes.

E há algo importante para guardar: momentos bons passam, mas momentos ruins também passam. O problema é que, no auge do sofrimento, a pessoa pode não conseguir enxergar essa passagem.

Por isso, diante de alguém em sofrimento, ofereça presença, escuta e ajuda. Uma vida não pode ser reduzida ao pior momento de sua história.

“O Senhor está perto dos que têm o coração ferido.” (Salmos 34,19)

ANTES TARDE, QUE MAIS TARDE AINDA

Existe uma adaptação que gosto de fazer daquele velho ditado: “Antes tarde do que nunca” pode virar “Antes tarde, que mais tarde ainda”.

Isso porque muitas coisas na vida não têm a opção do “nunca”. A vida cobra. As mudanças, as conversas que precisamos enfrentar e as verdades que tentamos esconder, cedo ou tarde, aparecem.

E quando não agimos por decisão, muitas as circunstâncias acabam decidindo por nós.

Aquilo que poderia acontecer com tranquilidade, acaba acontecendo pela dor.

Procuramos ajuda tarde demais. Resolvemos pedir perdão quando a pessoa que precisávamos perdoar já não está mais aqui. Decidimos mudar somente depois que a vida apresenta um ultimato.

Por isso, “antes tarde, que mais tarde ainda”.

O “nunca” pode até parecer confortável, mas, na maioria das vezes, ele não existe.

E quanto mais adiamos o que precisa ser feito, maior pode ser o preço.

Então, se você já sabe o que precisa fazer, não espere a vida transformar uma escolha sua em uma obrigação.

Talvez esteja tarde. Mas antes tarde, que mais tarde ainda.

“Enquanto tendes luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz.” (João 12,36)

A CONVERSÃO DO BOLSO

Existe um ditado que diz que a parte mais difícil da conversão é o bolso.

Pois é, existe verdade nisso.

Há pessoas que dizem ter se convertido, mas parecem ter convertido apenas o endereço do dinheiro: antes ele ficava no bolso de alguém, agora querem que fique no próprio bolso.

A relação com o dinheiro é realmente delicada. E eu gosto de dizer: desejo que você tenha muito dinheiro, mas desejo que você saiba quem manda em quem.

Porque ter dinheiro não é necessariamente um problema. O problema começa quando o dinheiro passa a ter você.

A quantidade de dinheiro que alguém possui também não é diretamente proporcional aos seus méritos. Millôr Fernandes certa vez fez uma provocação interessante: se todos recebessem apenas o dinheiro que merecem, provavelmente sobraria muito dinheiro no mundo.

Talvez por isso seja tão difícil compreender Francisco de Assis quando ensinou que “é dando que se recebe”. E mais difícil ainda compreender Jesus quando afirmou que não podemos servir a dois senhores.

O dinheiro pode ser um excelente servo, mas é um péssimo senhor.

A verdadeira conversão acontece quando o bolso deixa de ser o lugar onde termina a fé e passa a ser também um lugar onde ela se manifesta.

“Não podeis servir a Deus e ao dinheiro.” (Mateus 6,24)

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

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