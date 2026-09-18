DISE apreende armas e munições durante operação em Fernandópolis 

Investigação identificou residência no bairro Rosa Amarela que seria utilizada para armazenar drogas e armas; dois revólveres, simulacro e dezenas de munições foram apreendidos.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Fernandópolis/SP, apreendeu duas armas de fogo, um simulacro de pistola e dezenas de munições durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (17.set), no bairro Rosa Amarela.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi resultado de vários dias de investigação. Durante as diligências, os policiais identificaram uma residência que, de acordo com a apuração, seria utilizada para o armazenamento de drogas e armas.

Com os elementos reunidos, a equipe elaborou relatório de investigação e solicitou à Justiça a expedição de um mandado de busca e apreensão. Após o deferimento da medida, os policiais seguiram até o endereço investigado para o cumprimento da ordem judicial.

Durante as buscas, foram apreendidos dois revólveres calibre .38, sendo um de cor preta e outro com acabamento inox, além de um simulacro de pistola, 34 munições intactas e 18 cápsulas deflagradas.

Um homem identificado pelas iniciais A.T., de 25 anos, foi conduzido à sede da DISE de Fernandópolis para a adoção dos procedimentos de Polícia Judiciária.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, foi arbitrada fiança ao investigado. O material encontrado permaneceu apreendido.

As investigações prosseguem para esclarecer as circunstâncias da apreensão e determinar a eventual relação do homem com as armas, munições e demais materiais encontrados no imóvel.