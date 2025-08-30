SOBRIEDADE JÁ 

SEJA FEITA A VOSSA VONTADE, A ORAÇÃO MAIS DIFÍCIL

Normalmente, a gente associa oração a um pedido de conforto, de paz ou até de solução imediata. Mas há uma oração em particular que é, no mínimo, desafiadora: quando dizemos no pai nosso: “Seja feita a Vossa vontade”.

Veja o exemplo: se uma mãe tira uma faca da mão da criança que brincava distraída, a criança chora, esperneia, pede de volta. Para a criança, aquilo parecia bom. Para a mãe, era um perigo. Assim somos nós diante de Deus. Quando Ele nos tira algo que acreditávamos ser bom, choramos, reclamamos, não entendemos.

Mas é justamente aí que está a confiança: será que você é sincero quando diz “Seja feita a Vossa vontade”?

Essa oração é como entregar o controle remoto da vida nas mãos de Deus. Ele pode mudar o canal, e a pergunta é: você está disposto a assistir ao programa que Ele escolher?

Dizer “Seja feita a Vossa vontade” é abandonar o conforto do conhecido e se entregar ao desconhecido, mas com a fé de quem confia que esse desconhecido vem das mãos de quem te ama.

“Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua.” (Lucas 22,42)

SEJA O MAIS ENGRAÇADO POSSÍVEL

Você se acha engraçado?

Deixa-me brincar com as palavras: não falo apenas daquele que conta piadas, mas também daquele que é cheio da graça, da graça divina, que transforma o comum em extraordinário.

Maria ouviu do anjo: “Tu és cheia de graça”. E Jesus, por sua vez, mostrou que até verdades duras podiam ser ditas com bom humor. Dúvida? Quando Ele disse que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no Reino dos céus, no contexto da época, isso foi engraçado. O exagero era uma forma de humor, e com humor Ele ensinava.

Quem é cheio de graça não vive carrancudo. É gostoso estar perto de quem é engraçado, leve, cheio de vida. Já o sisudo, o de cara fechada, convenhamos, é difícil de aguentar.

As pessoas eram atraídas por Jesus porque Ele era a própria graça encarnada e, por isso, também era “engraçado”. Então, faça um esforço: abra-se ao bom humor, mas, acima de tudo, abra-se à graça de Deus. Ela nos faz leves, humanos, verdadeiramente engraçados, por inteiro.

“O coração alegre torna o rosto formoso, mas pela dor do coração o espírito se abate.” (Provérbios 15,13)

TÁ PREPARADO PARA PROVAR QUE É CRISTÃO?

Nos presídios, existem muitas histórias de conversão. Alguns se tornam verdadeiramente cristãos, mas outros apenas fingem, buscando vantagens.

Conta-se que em um culto dentro da prisão, alguns agentes entraram de repente, gritando: “Quem se converteu de verdade, fique aqui, porque vai morrer! Os outros podem sair!”

Quarenta e oito saíram correndo. Apenas dois permaneceram. Então os agentes disseram: “Vocês sim, são cristãos de verdade. Podem continuar.”

E você? Qual seria sua reação diante da oportunidade de provar sua fé? Corre junto com a maioria, se esconde atrás do mais forte, ou assume sua identidade cristã, mesmo que custe caro?

Cuidado: se ainda não teve essa chance, a vida mais cedo ou mais tarde vai lhe dar essa oportunidade, de provar sua fé.

“Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia, e siga-me.” (Lucas 9,23)

A CONVERSÃO COMEÇA NOS OLHOS

A conversão começa nos olhos.

Se eu olho para um homem e o considero apenas um drogado, dificilmente vou acolhê-lo. Mas, se eu olho para o drogado e reconheço nele um homem, um filho de Deus, então posso oferecer um abraço com mais facilidade.

Esse é o desafio que tento estabelecer aqui no instituto: olhar cada pessoa como Deus olha. Isso não significa fechar os olhos para erros; pelo contrário, significa ajudar na mudança, sabendo que a vida é uma reforma constante.

Jesus nos mostra isso quando acolhe a mulher adúltera ou quando conversa com o ladrão na cruz. Seu olhar sempre foi além da aparência.

Da mesma forma que o cão fareja o que não sentimos, a águia enxerga o que não vemos, e o morcego define sua rota pelo som, também nós precisamos aprender a olhar além do que os limitados sentidos humanos permitem, olhar com os olhos de Deus.

“Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes.” (Mateus 9,12)

VOCÊ SE SENTE BEM ACOMPANHADO QUANDO ESTÁ SOZINHO?

Você já se perguntou por que, às vezes, estar sozinho pode ser tão bom?

Normalmente associamos solidão à tristeza, mas estar só pode ser uma experiência de riqueza interior. Solidão não significa vazio. Pode ser o tempo da autodescoberta, da reflexão e até do crescimento.

A relação mais duradoura que teremos é conosco mesmos. Podemos até fugir de tudo e de todos, mas de nós mesmos não conseguimos escapar. Por isso, é essencial aprender a ser boa companhia para si mesmo: ouvir-se, falar consigo e, principalmente, silenciar.

O silêncio é a oração mais profunda, porque nele conseguimos ouvir a voz de Deus.

“Entrando no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo; e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará.” (Mateus 6,6)

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

[email protected]

www.novosinai.org.br