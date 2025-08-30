Wartão vai à Brasília atrás de recursos para saúde, habitação e entidades 

“Nossa missão é buscar recursos para melhorar a vida das pessoas. Votuporanga tem instituições sérias, que fazem um trabalho fundamental”, afirmou o vereador.

O vereador Wartão (União Brasil), cumpriu nesta semana uma extensa agenda em Brasília/DF, onde apresentou uma série de pedidos de recursos a ministros, deputados federais e senadores, em busca de investimentos e apoio para entidades assistenciais, saúde e habitação de Votuporanga/SP.

Em reunião com o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), Wartão solicitou R$200 mil, via emenda parlamentar, para o Lar Frei Arnaldo, voltados à manutenção dos serviços prestados à comunidade. Também pediu R$150 mil para melhorias de infraestrutura no Centro Social e outros R$150 mil para o custeio de atividades da Associação Beneficente Caminho de Damasco, que atende famílias em situação de vulnerabilidade.

No encontro com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, o vereador defendeu a necessidade de novos conjuntos habitacionais em Votuporanga, especialmente voltados ao programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, que atende famílias de baixa renda. Wartão destacou que a habitação popular é um dos maiores desafios do município e que o acesso à moradia digna é um direito fundamental.

Já ao deputado federal Ribamar Silva (PSD), o vereador reforçou o pedido de R$200 mil para o Lar Frei Arnaldo, entidade que, segundo ele, desenvolve um trabalho essencial de acolhimento e cuidado.

Na área da saúde, Wartão se reuniu com o ministro Alexandre Padilha, a quem pediu a destinação de duas ambulâncias do tipo A, destinadas à remoção simples de pacientes, o que ajudaria a renovar a frota e melhorar o atendimento à população.

O vereador também esteve com o senador Marcos Pontes (PL), que recebeu solicitações de R$ 500 mil para custeio das atividades da Santa Casa de Votuporanga, principal hospital da cidade é referência regional em atendimentos do SUS, além de R$ 200 mil para a Associação Caminho de Damasco, que atua no apoio social a famílias em situação de vulnerabilidade.

De volta a Votuporanga, Wartão avaliou como positiva a viagem a Brasília e reforçou que a aproximação com lideranças nacionais é fundamental para que o município conquiste novos investimentos.

Segundo ele, cada recurso solicitado tem como objetivo fortalecer entidades que prestam serviços essenciais e ampliar o alcance de políticas públicas nas áreas social, de saúde e habitação: “Nossa missão é buscar recursos para melhorar a vida das pessoas. Votuporanga tem instituições sérias, que fazem um trabalho fundamental, e precisamos garantir que elas tenham condições de continuar atendendo quem mais precisa”, salientou.

A expectativa agora é de que os pedidos avancem em Brasília e possam resultar em novos repasses para Votuporanga ainda em 2025.