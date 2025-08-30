Passageira morre em acidente entre duas motos na BR-153 em Rio Preto 

Vítima seguia como passageira de uma moto e caiu após colisão com outra motocicleta.

Uma jovem de 20 anos morreu em um acidente entre duas motos na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto/SP, no fim da manhã desta sexta-feira (29.ago).

Segundo informações apuradas, a batida ocorreu no sentido Onda Verde/SP. Por motivos a serem apurados, as duas motos se chocaram, a passageira de um dos veículos caiu e foi atropelada por um caminhão que trafegava pela pista, morrendo no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram socorro às vítimas sobreviventes. Devido à ocorrência, trânsito precisou ser interrompido, mas foi liberado no início da tarde desta sexta-feira.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das outras pessoas que estavas nas motocicletas.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.