Após caso de racismo, Marcondes volta à Prefeitura de Rio Preto na segunda-feira 

O afastamento do vice-prefeito de Rio Preto ocorreu na esteira da confusão em que Marcondes se envolveu com um segurança do Palmeiras após a partida entre o Alviverde e o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia. Em meio a discussão, Marcondes chama o profissional de “lixo” e “macaco velho”.

A Prefeitura de São José do Rio Preto/SP publicou uma nota oficial nesta sexta-feira (14.mar) anunciando o retorno do vice-prefeito Fábio Marcondes (PL) ao cargo. O documento informa que a volta está prevista para segunda-feira (17).

De acordo com a publicação oficial, Marcondes esteve de licença médica por um período de 20 dias: “Durante o afastamento, Marcondes cumpriu todas as recomendações necessárias para sua plena recuperação. Agora, retomará suas funções, contribuindo para o desenvolvimento do município ao lado de toda a equipe de gestão”, diz o documento.

Marcondes foi afastado do cargo de vice-prefeito após uma confusão em Mirassol, no dia 23 de fevereiro. O vice-prefeito foi flagrado, após um jogo entre Mirassol e Palmeiras, discutindo com um segurança do time da capital e chamando-o de “lixo” e “macaco velho”. Ele alega que atuou em defesa do filho.

Após o episódio, Marcondes pediu afastamento por dez dias e apresentou um atestado médico. Ele também foi exonerado do cargo de secretário de Obras.

No dia 6 de março, Marcondes entrou com um novo pedido de licença médica. Com a renovação do afastamento, ele permaneceu fora da Prefeitura por 20 dias.