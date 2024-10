SOBRIEDADE JÁ

DEPOIS DA ELEIÇÃO, SÓ UM SANDUÍCHE TÁ BOM

Você encontra com um mendigo na rua, mas na sua correria, com pressa, você deixa R$100,00 com alguém de sua confiança para que compre comida pra esse mendigo.

Convenhamos, você foi generoso, deixar R$ 100,00 daria uma boa refeição né, mas a tal pessoa, a da sua confiança, pensa assim: quer saber: arroz, feijão, carne, salada, suco, e até sobremesa, imagina, não precisa disso tudo não, um pão com mortadela tá bom demais pra esse mendigo, ele vai compra um sanduiche, e fica com o resto do dinheiro pra ele.

Pois é, toda vez que você vota, você está dando pra alguém, a autorização para que ele, com seu dinheiro, cuide de necessidades coletivas, de uma cidade, de um estado, ou do país.

Acontece que muitos desses nossos escolhidos, acham que o povo não precisa muito não, também gastam o mínimo com o povo, e ficam com o troco.

Tomara que essa reflexão chegue ao máximo dos que vão dar e receber o poder de administrar nosso dinheiro, quem sabe eles repensem, e parem de continuar achando que o povo, só precisa de um “sanduiche” mesmo.

A ÁGUA MATA A SEDE, MAS TAMBÉM MATA AFOGADO

Normalmente vemos situações difíceis como um teste né, para nós ou para os outros.

Quantas vezes repetimos, principalmente para os outros: ah essa dificuldade é uma prova de Deus pra ver como está a sua fé.

Olha pode até ser sim, que a doença, a dificuldade financeira, a escassez, a insuficiência, prove o homem, mas existe uma prova bem sutil, e é na abundancia.

Aliás, acho que seja até uma prova mais genuína até viu. Normalmente na abundancia as pessoas esquecem da fé, a fartura provê, e Deus fica de lado.

Quantos na fartura teriam a ousadia de dizer: O que eu faço meu Deus, pelo amor de Deus me ajude, ou, como devo administrar minha fartura?

Que nada, se instala uma ideia de mérito, como que dizendo, ah eu ganhei porque mereço, porque sou bom, e aí vem junto a prepotência, a soberba, a auto suficiência.

Cuidado em como lidar com o excesso, sei que a falta de água provoca sede, mas fartura de água, se você não souber nadar, te mata afogado.

A CARNE TÁ É FORTE

Olha aí uma frase de escape nossa: Ah, a carne é fraca… Será?

Sinceramente, estou chegando à conclusão de que a carne é forte, aliás muito forte, isso sim.

Cada vez mais a gente vê a carne, saindo vencedora nos embates com o que não é carne, com o caráter, com as vontades desnecessárias.

Carne e espirito vão viver constantemente em guerra, São Paulo já alertou sobre isso: “Não faço o bem que quero, e faço o mal que não quero”, tá, mas se chegamos à conclusão de que a carne anda vencendo mais batalhas nessa guerra, logo ela anda bem mais forte. Aí é hora de ver se não estamos alimentando demais a carne, e deixando o espirito “passar fome”.

Olha, quando o seu instinto, sua falta de fé insistir em te convencer que a carne é fraca, concorde, e faça o possível para mantê-la fraca mesmo, deixa ela perder sempre, enquanto isso alimente seu espirito, até que sua carne morra de fome, e prevalece a vontade que vem do alto.

CUIDADO COM O HOMEM DA COBRA…

Quem já não ouviu aqueles ditados do tipo: fulano fala mais que o homem da cobra, quem fala muito dá bom dia a cavalo.

Esses ditados mostram o modo de se comunicar, com que não tem prudência nenhuma ao falar.

Esses dias o pessoal em casa estava comentando sobre meu sobrinho que já estava aprendendo a falar.

Pois é, será que está mesmo, sinceramente é bem mais fácil o ser humano aprender a andar, a tomar banho sozinho do que a falar corretamente, a gente morre sem aprender a falar como se deve.

Lógico que não tem nada a ver em ter um português perfeito, ou até falar outros idiomas, não é isso, é que se fala por falar, se faz da fala, mais uma ferramenta de afirmação, de consolo, de acusação, esquece que a fala correta, pode ser até instrumento de cura.

São Tiago diz: quem é capaz de refrear sua língua é capaz de refrear todo seu corpo.

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

