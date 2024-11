SOBRIEDADE JÁ 

IMPOSSÍVEL HUMILHAR UM HUMILDE

Olha vou dizer uma coisa para vocês, a humildade verdadeira é capaz de acessar lugares que nem a competência, nem diplomas, dinheiro, conseguem acessar.

As vezes a gente se preocupa tanto em não ser humilhado, mas pode ter certeza, ninguém consegue humilhar um humilde.

E Jesus ainda disse: “Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.”

Penso até que existe alguns níveis de humildade, porque ser humilde com um superior, acaba sendo uma obrigação, ser humilde com os amigos, uma cortesia, agora ser humilde com os inferiores… aí sim, isso é a verdadeira humildade, isso é nobre.

Então talento, competência até abrem portas sim, mas o que vai manter a porta aberta é a tua humildade. Acho que foi Freud que disse: “As pessoas seriam muito melhores, se não se achassem tão melhores.”

A VAIDADE DA SANTIDADE

Pessoas que buscam santidade, muitas vezes se perdem na vaidade desta suposta santidade.

Se dedicar às virtudes, viver uma vida exemplar ter conexão profunda com Deus é extremamente louvável. No entanto, é importante questionarmos até que ponto essa busca pela santidade está contaminada pela vaidade, com um desejo de ser notado e admirado por isso.

Esse tipo de vaidade, se manifesta de diferentes maneiras. Pode ser através da ostentação de práticas religiosas, se exibir publicamente com atos de caridade, realizar rituais com o intuito de impressionar os outros.

Os vaidosos pela sua suposta santidade, se julgam superior aos outros, e condenam aqueles que não são iguais.

A vaidade da santidade é uma hipocrisia, se vigie, não deixe que a vaidade atrapalhe seu verdadeiro interesse pela santidade.

Ah só para lembrar… a mão esquerda não precisa saber o que a direita faz.

É MAIS FÁCIL PERGUNTAR OU RESPONDER?

Será que é mais fácil perguntar ou responder?

Depende, se for um assunto que a gente domina é mais cômodo responder, se for algo que a gente ignora perguntar fica mais fácil.

Normalmente perguntas a gente faz para os outros, e respostas a gente ouve dos outros, mas quero te provocar a perguntar, e a responder com mais frequência e sinceridade para você mesmo.

E olha, vai acertar mais nas suas decisões se perguntando e respondendo essas três perguntas: 1) Quero? 2) Posso? 3) Devo?

Tem muita coisa que quero mais não posso, muitas que posso mais não devo e muitas que devo mais não quero.

Dei essas voltas até usando um pouco de filosofia, para que você se lembre de uma afirmação de São Paulo em uma de suas cartas, que diz: “Tudo é permitido, mas nem tudo me convém.”

DEIXA DEUS TE SURPREENDER

A tal zona de conforto impede que você descubra novas versões de você mesmo.

O novo é sempre um desafio né?

Por isso às vezes a gente evita novas experiências, e aí se perde oportunidades.

Olha, permita-se se surpreender com certeza existe muitas paisagens maravilhosas ao teu redor, que estão bem próximas, e que você ainda não viu.

O novo não tem direito de te assustar. No livro do Apocalipse um versículo, que inclusive virou o refrão de uma música conhecida diz: “Eis que faço novas todas a coisas.”

Por que o medo do novo? Se é Ele que te faz esse novo.

Então mergulhe no Espírito, sem medo do que vem do alto, e deixe Deus te surpreender, Ele está esperando tua busca, para te mostrar coisas que você não conhece, justamente pelo medo de conhecer.

CORDEIRO COM PELE DE LOBO, QUEM COLOCOU?

Você já deve ter ouvido: “Ah fulano é um lobo em pele de cordeiro.”

Esse ditado, tenta mostrar o perfil de quem insiste em manter uma aparência, se passando de cordeiro, quando lá no fundo, as suas intensões são de lobo.

Acontece que tem um outro jeito de se descaracterizar a essência de alguém, sabe como?

Colocando pele de lobo sobre quem está, pelo menos está tentando ser cordeiro. Aí se cria fofoca, narrativas, é a inveja que faz colocar em dúvida a índole ou a boa vontade do outro.

Eu sei que não vivemos numa sociedade só de lobos e nem só de cordeiros, mas infelizmente, nunca o ditado que as aparências enganam fez tanto sentido, continuam muitos lobos em pele de cordeiro, mas tem sim cordeiros que vivem recebendo pele de lobo, dos próprios lobos.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

