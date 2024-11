Cidades da região realizam eventos solidários em prol do Hospital de Base de Rio Preto

Eventos são realizados pelos Parceiros do Bem de cada cidade, e toda a contribuição arrecadada será destinada para o custeio de serviços para pacientes do SUS.

O fim de semana será de muita solidariedade nas cidades de Pedranópolis e Cosmorama, onde acontecem a partir dessa sexta-feira, dia 29, ações solidárias em prol do Hospital de Base (HB) de Rio Preto, referência para mais de 1,7 milhão de habitantes dos 102 municípios sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15).

Os eventos são realizados pelos Parceiros do Bem de cada cidade, e toda a contribuição arrecadada será destinada para o custeio de serviços para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que representam cerca de 85% dos atendimentos realizados pela instituição.

4º Torneio Beneficente de Pedranópolis

Na sexta-feira, dia 29, a partir das 20h, o Recinto de Festas de Pedranópolis será palco de uma grande festa, na qual o público presente poderá se divertir acompanhando o rodeio e curtindo muita música ao vivo. A entrada nesse dia será apenas 1 litro de óleo, e o evento contará com praça de alimentação e bar no local.

A festa continua no sábado, dia 30, a partir das 9h, com provas que seguem até o meio da tarde. A partir das 16h acontecem as finais do rodeio e dos três tambores, com o Desafio do Bem fechando o evento com chave de ouro. Nesse dia, a entrada será mediante a doação de 1 litro de leite.

Segundo a organização, são esperadas aproximadamente duas mil pessoas em cada dia de festa. “Estamos cuidando de todos os detalhes para fazer um lindo evento, e consequentemente conseguir uma grande quantidade de alimentos em prol do Hospital de Base”, conta Alex Pinati, um dos organizadores. “Já tivemos a oportunidade de ajudar a instituição em anos anteriores e nos sentimos honrados em contribuir mais uma vez”, completa.

8º Almoço e Leilão de Gado em Cosmorama

O domingo será especial no Salão Paroquial de Cosmorama, onde a partir das 11h30 acontece mais uma edição do tradicional almoço e leilão de gado da cidade. A entrada para o público é gratuita, assim como o almoço, que terá um cardápio com arroz, feijão gordo, mandioca, farofa, carne de tacho e salada. O local também contará com um bar com venda de bebidas.

Além do leilão de mais de cinquenta animais, diversos brindes como chapéu, fivela e bonés autografados poderão ser arrematados. Segundo a organização, são esperadas cerca de 500 pessoas no evento, que em sua última edição, realizada em 2023, arrecadou mais de R$ 30 mil em prol do Hospital de Base.

“Estar realizando esse evento para o Hospital de Base demonstra não apenas solidariedade, mas também o comprometimento com causas que fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Juntos, mostramos que é possível transformar desafios em esperança”, afirma um dos organizadores, Lucas Siqueira.

A diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco, destaca a importância dos eventos solidários em prol da instituição. “Todos os eventos realizados pelos nossos parceiros são excelentes formas de arrecadar fundos e contribuir com a qualidade do serviço de saúde. É uma ótima maneira de ajudar aqueles que precisam. É fazer o bem sem ver a quem”, destaca. “A rede de voluntariado é muito importante porque proporciona momentos de diversão para as famílias, ajuda financeiramente o HB e, principalmente, contribui com toda a sociedade que utiliza o serviço público de saúde”, observa.

Hospital de Base de Rio Preto, 2º maior hospital escola do Brasil

O Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto é o segundo maior hospital-escola do país em produção SUS, ligado à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo. Com corpo clínico altamente qualificado e médicos reconhecidos nacionalmente, o HB se destaca pela alta tecnologia que oferece aos pacientes, dos quais, mais de 85% são do Sistema Único de Saúde (SUS).

Alianças Estratégicas

Para ajudar no custeio e manutenção dessa medicina de alta performance, driblar a crise econômica do país e a redução de recursos e investimentos no SUS, a Fundarme conta com o departamento de Captação de Recursos, chamado Alianças Estratégicas. O setor é responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro para investir em atendimento médico a quem precisa, transformando cada centavo em saúde para a região de Rio Preto.

