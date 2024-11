Chandelly se afasta e Reganin assume cadeira na Câmara 

Chandelly Protetor (Republicanos) irá se afastar no período entre 1º e 31 de dezembro, para tratar de assuntos pessoais, desta forma, o suplente terá 30 dias de mandato.

O vereador Chandelly Protetor (Republicanos) comunicou durante a 43ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, na última segunda-feira (25.nov), que se afastará pelo período de 30 dias, sem remuneração, para cuidar de assuntos pessoais.

Diante da decisão, o primeiro-suplente Emerson Alexandre Reganin, conhecido Reganin (Podemos), assume a cadeira no período que compreende entre 1º e 31 de dezembro, em uma espécie de ‘mandato tampão’, uma vez que, em 1º de janeiro de 2025 será empossada a nova legislatura na Casa de Leis.

Reganin foi o quarto mais votado de seu partido em 2020, quando obteve 330 votos. Na ocasião, o Podemos elegeu três vereadores: Chandelly (2.521 votos), Professor Djalma (638 votos) e Jezebel Silva (531 votos). De lá para cá, nenhum dos três havia se afastado, abrindo oportunidade para Reganin.

A convocação para que assuma o mandato foi publicada no Diário Oficial do Município.

Já nas eleições de 2024, Reganin tentou uma cadeira na Câmara, e novamente ficou como suplente do Podemos, ao obter 269 votos. Neste ano o partido elegeu apenas uma vereadora: Natielle Gama.

Ao Diário, Reganin se demonstrou animado com a oportunidade de exercer a função no Câmara e explicou que seguirá trabalhando pela população: “Eu, mesmo sem mandato sigo me esforçando para contribuir com Votuporanga, agora, com mandato, vou seguir batalhando. Minha bandeira sempre foi em favor da saúde, do esporte e de melhorias na cidade, como recapeamento e iluminação pública.”

