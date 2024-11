SOBRIEDADE JÁ 

DEUS É TUDO QUE O ATEU GOSTARIA QUE EXISTISSE

Acho que Deus é o que todo ateu gostaria que existisse.

Acontece que existe!

Aliás alguns ateus dizem: “Acreditar eu não acredito, mas que existe, existe.”

Brincadeira a parte, seja o ateu, ou aquele que diz que crê, vive criando deuses convenientes, e aí desconfigura o Deus de verdade.

E veja o equívoco, alguns tentam generalizar e chamam o seu deus de ser superior, eu não gosto desse termo, superior em relação a que? A quem? Existem muitos seres superiores, o próprio demônio por suas faculdades angelicais, é ser superior, derrotado, mas superior.

Não dá para chamar alguém de deus só por ele ser superior.

Os israelitas eram donos de criar deuses, e parece que não mudou muito, mas Deus disse a Moisés e diz a nós hoje: “Eu sou Aquele que Sou!” Ou seja, está acima, é acima, de quaisquer superior.

PARE DE TOMAR O REMÉDIO ERRADO

Um estudo com pessoas entre oito e oitenta anos, nos EUA revelou o óbvio.

Ler a Bíblia, duas ou três vezes por semana, faz muita diferença. Agora, a partir de quatro vezes por semana o efeito é espantoso.

Diminui 30% a sensação de solidão, 32% atitudes impulsivas de raiva, 40% problemas familiares, 57% problemas com alcoolismo, e entre 60% e 74% o vício em pornografia, e jogos.

Quando eu li essa pesquisa, me parecia estar diante de um desses comerciais de produtos que prometem resolver tudo, acontece que, esse resolve, e muitos provam disso.

Agora, é provável que você o tenha em casa, mas não usa, no máximo deixa em cima de uma mesinha como decoração.

Crie o hábito de se medicar com a Palavra de Deus, não existe nenhuma contraindicação, muito pelo contrário.

QUEM É A PESSOA QUE VOCÊ MAIS CONHECE?

Se eu te perguntasse na lata: “Quem é a pessoa que você mais conhece?

Penso que você responderia que seria você mesmo, seria ótimo se fosse, mas penso que nós nos conhecemos muito pouco, e quer saber, fazemos menos ainda para saber exatamente quem nós somos.

Falo muito em sobriedade, e penso que sobriedade, também é a nossa capacidade em nos autoconhecermos.

É bom observar então, se não existe em você um desejo de ignorância sobre você mesmo.

Isso acontece com muita frequência porque o saber sobre nós, trás junto uma responsabilidade de ação, que talvez não estejamos dispostos a ter.

Mas não deixe que o peso da cobrança que vem com o saber, iniba a sua disposição em saber.

ESTÃO MATANDO O TEMPO

Os 3 males do nosso século são: a depressão, o estresse e a ansiedade.

Depressão: uma pressão do passado, o estrese: uma pressão do presente, e a ansiedade: uma pressão do futuro.

Querer trazer para o agora, passados e o futuro, e mudá-lo, é uma briga perdida com o tempo.

Sei que existem condições físicas, histórias de vida, mas a falta de uma fé verdadeira agrava, e até causa esse quadro.

Jesus disse: “Eu sou o mesmo, ontem, hoje e sempre.” Ou seja, Ele se diz Senhor do tempo, do passado, presente e futuro, e escolher pela ausência de Deus é assassinar um tempo que não volta mais.

Então quando alguém te perguntar: “E aí o que você anda fazendo?” Cuidado para não dizer: “Ah, algumas coisinhas… depois: “Tô só matando o tempo.”

EU NÃO ENTENDI PROFESSORA

Na escola, quando a professora terminava uma explicação mais complexa, normalmente ela perguntava: “E aí, todo mundo entendeu?

Normalmente ficava um silencio total, todo mundo mudo, mesmo que ninguém não tivesse entendido, a gente tinha vergonha de admitir, e poderia passar para o restante da classe uma limitação, e olha, se alguém levantasse a mão e dissesse: “Eu não entendi professora”, corria um grande risco de todos rirem dele, mesmo a maioria da classe, também sem entender.

Talvez isso tenha trazido para nossa vida adulta, a insegurança de hoje levantar a mão e dizer: “Eu não entendi, ou melhor, eu não aceito, eu não concordo.”

Mas pela impressão que a unanimidade em nossa volta tenha concordado, acabamos ficando calado, mesmos sem entender, mesmo sem aceitar, sem concordar, e se perder a chance de saber, e sabendo, mudar.

Por Carlinhos Marques

Presidente Fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai, que acolhe dependentes químicos desde 2005 de forma voluntária e gratuita, idealizador do projeto “Sobriedade Já”

Informações

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

