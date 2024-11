Kung Fu Camp 2024 ocorre neste final de semana em Votuporanga 

Evento reunirá aulas de kung fu, palestras sobre liderança e aperfeiçoamento pessoal e teoria oriental; imersões ocorrem das 8h às 19h, na Estância Vitória.

Votuporanga sedia neste final de semana o Kung Fu Camp 2024. O evento, organizado pelo Sifu André Castanheira, ocorre neste sábado (23) e domingo (24), das 8h às 19h, na Estância Vitória. As inscrições para a edição 2024 já estão esgotadas.

“É um camp de kung fu, uma imersão onde usamos a arte marcial para o aperfeiçoamento pessoal. Esse é o primeiro camp que organizamos e pretendemos fazer todos os anos. Nesse ano a cidade escolhida foi Votuporanga em comemoração aos 10 anos da Associação de Kung Fu Punhos Unidos na cidade e os 27 anos da Punhos Unidos Brasil”, explicou ao Diário, a fundadora, Mestra Renata Balestrini.

“Esse ano conseguimos inscrições de mais de 60 pessoas de diversos estados, como por exemplo, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Paraná. Eu vim diretamente de Portugal para a realização do camp”, emendou.

Renata Balestrini, profunda conhecedora da arte milenar (marcial oriental), comentou sobre os benefícios que alunos e praticantes de kung fu tem em participar do Kung Fu Camp imersivo: “São inúmeros. Usamos a arte marcial como ferramenta de desenvolvimento humano, no camp treinamos não somente as habilidades físicas para a saúde, como técnicas respiratórias e também meditativas, mas também exercícios de liderança, oratória (comunicação), organização, e inteligência emocional, além de vários outros “soft skills” que temos que estar sempre desenvolvendo”, pontua.

“Habilidades e conhecimentos que podemos aplicar no trabalho e na vida pessoal para melhorar as nossas relações. Acredito que a imersão faz com que todos nós possamos sair do camp mais próximos de comportamentos mais satisfatórios para o próprio bem-estar e bem-estar daqueles que nos rodeiam”, concluiu.

A Estância Vitória fica na Avenida República do Líbano, prolongamento da Avenida da Saudade, em Votuporanga.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3