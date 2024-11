Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Votuporanga 

A pistola calibre 9mm, juntamente com 8 munições intactas de uso restrito, foi flagrada com indivíduo que estava em uma caminhonete Ford/F250, com placas de General Salgado.

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na manhã da última terça-feira (19.nov), no bairro Matarazzo, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona sul da cidade, quando pela Avenida Francisco Bueno Baeza se depararam com uma caminhonete Ford/F250, com placas de General Salgado/SP, ocupada por dois indivíduos, e optaram pela abordagem.

Em seguida, durante fiscalização os PMs encontraram embaixo do banco do condutor, uma pistola de calibre 9mm, juntamente com 8 munições intactas de uso restrito. Questionado, o condutor explicou que possuía o registro da arma, porém não tinha a guia de trânsito.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

