SOBRIEDADE JÁ

NO MEIO DO MILAGRE HAVIA UMA PEDRA

Sempre digo aqui na comunidade que pra tirar alguém das drogas, só um milagre menos, e infelizmente nós não fazemos milagres, aí você já vai dizer, e agora?

Aí eu digo: nós não fazemos milagres, mas sabemos quem faz.

Acontece que muita gente imagina que o seu papel no milagre é só pedir e esperar, negativo, precisa de uma ação sua também.

Veja, em um dos milagres mais conhecidos de Jesus, a ressureição de Lázaro, Ele chega diante do túmulo e diz antes: tirem a pedra.

Oras, aquele que vai mandar um morto a 4 dias sair do túmulo, não poderia dizer sai daí “sua pedra”, não atrapalhe meu milagre, até plasticamente a cena seria mais emocionante.

Não, Jesus quis dizer que tirar a pedra é o ato possível, você consegue, agora ressuscitar o morto não, ou seja, milagre dividido no ato humano, e no ato divino.

Talvez o milagre que você espera não tenha ainda acontecido, porque você não teve a ousadia de tirar pedra.

CARAS E COROA

Com certeza quando julgamos alguém ou algo pela aparência, as chances de erros são enormes, cometemos o equívoco de dar valor a coroa, analisando somente a cara.

Porque estou usando aqui, cara e coroa?

É que quero fazer uma analogia entre uma moeda e o ser humano.

Por muitas vezes nos olhamos as pessoas como a gente olha uma moeda, e determinamos o valor pela cara.

É um baita equívoco; pensa comigo:

Moedas tem cara e coroa, certo, e mudam uma pra outra, alternam-se caras e valores diferentes.

O problema é que acabamos fazendo com as pessoas o mesmo, conforme a cara, damos o valor.

Moedas tem caras e valores diferentes entre si, agora o ser humano tem caras diferentes sim, mas os valores, devem ser exatamente iguais, de um para o outro.

FELICIDADE: FORMA DE VIAJAR, NÃO ESTAÇÃO DE CHEGADA

Uma das grandes razões da nossa dificuldade em ser feliz, é que normalmente julgamos o passado melhor do que ele foi, o presente pior do que é e o futuro melhor do que realmente será, todas são conclusões precipitadas.

Tanto a tristeza como a felicidade nem sempre são reais, mas uma imaginação, uma projeção.

É muito comum pessoas que teoricamente não teriam razões para serem felizes e são, e o inverso também.

Se a gente levar em consideração a vida como uma viagem, ficar imaginando a estrada que passou ou a paisagem que está por vir, vamos acabar perdendo o presente.

Então nessa viagem, olhe agora para a janela que te apresente a melhor paisagem, e não tenha dúvida, felicidade nunca será uma estação de saída, e nem uma estação de chegada, ela sempre será a sua maneira de viajar.

A PAIXÃO PODE SE TRANSFORMAR EM ÓDIO, O AMOR NÃO

Não precisa ir muito longe pra se ouvir pessoas dizendo que amam.

Dizem que amam coisas, que amam comidas, com a mesma facilidade que dizem que amam pessoas.

É que se confunde amar com o se saciar, se satisfazer de algo.

E aí pasmem, quantas notícias de homens que mataram suas esposas, suas companheiras, dizendo que foi por amor: Ah, ela não me quis mais, eu a matei, mas foi por amor.

Gente, definitivamente amor não é aquilo por que se mata, amor é algo porque se morre, Jesus que o diga né.

Então, quando estiver em dúvida sobre seu verdadeiro sentimento por alguém se pergunte: isso que eu estou sentindo pode um dia se transformar em ódio? Se sim, nunca será amor. Paixão sim pode até se transformar em ódio, agora amor nunca deixará de ser amor, nunca passará.

MORNO? SÓ A ÁGUA DO BANHO

Chamar alguém de medíocre, de imediato pode parecer uma baita ofensa né?

Mas acontece que somos educados desde crianças para sermos medíocres sim, infelizmente.

Na escola se tirássemos a nota média, passávamos de ano.

Nem zero nem dez, cinco é suficiente. Sei da enorme importância de um diploma, mas ele sozinho, não tira a mediocridade de ninguém.

O medíocre acredita muito pouco, tanto nele como nos outros, e normalmente vive na zona de conforto.

E como vocês já devem ter percebido, me inspiro muito nas Escrituras Sagradas para fazer os meus textos aqui, uma passagem bíblica adverte seriamente o medíocre:

Tá escrito no livro do apocalipse:

Melhor que você fosse quente ou frio!

Mas porque é morno, estou a ponto de vomitá-lo.

Então se empolgue com morno, a não ser que seja só para um bom banho, num dia, esse sim, o dia, que não esteja nem tão quente e nem tão frio.

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br