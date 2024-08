Cia Tércio Miranda chega à Festa do Peão de Barretos com proposta de valorização do rodeio

Empresários Tércio e Rosana Miranda impulsionam uma grande transformação no cenário do esporte com novos negócios nos Estados Unidos.

Com quase sete décadas de história, a Festa do Peão de Barretos se consolida como a maior da América Latina, reunindo milhares de visitantes e profissionais de diversas regiões.

A cada edição do evento, a Cia Tércio Miranda atua incansavelmente para se reinventar e levar à arena os principais touros do plantel. Neste ano, a empresa reforça mais uma vez esse compromisso, trazendo uma proposta que prioriza a valorização do rodeio, a solidariedade e a inovação.

Proprietários da Cia Tércio Miranda, os empresários Tércio e Rosana Miranda são responsáveis por impulsionar uma grande transformação no cenário do rodeio com investimentos e novos empreendimentos.

Somente neste ano, os dois lançaram um projeto de melhoramento genético, adquiriram duas boiadas e viajaram aos Estados Unidos para expandir as operações e marcar presença internacional.

“Conseguimos um card inédito para criar touros de rodeio, trabalhar com genética e participar de competições nos Estados Unidos. Estamos muito felizes com essa nova etapa da nossa empresa, principalmente porque foram os americanos que nos procuraram e mostraram interesse em trabalhar conosco. Enfim, é uma fonte que vai beneficiar todo o mercado”, explica Rosana.

Com a proposta de valorização do rodeio brasileiro, a Cia Tércio Miranda levará à Festa do Peão de Barretos empresários norte-americanos, ampliando a troca de conhecimentos e fortalecendo ainda mais os laços internacionais.

Além disso, contará com uma equipe diversificada, composta por profissionais especializados em diferentes áreas de atuação.

“Nossa empresa se dedica muito para fazer com que o rodeio seja cada vez mais valorizado. Acreditamos que, com o esforço coletivo e a inovação, podemos fortalecer o impacto do esporte e elevar sua importância no cenário internacional. É um movimento que atrai cada vez mais olhares para o rodeio”, explica Tércio.

A Cia Tércio Miranda tem uma longa trajetória na Festa do Peão de Barretos, com conquistas marcantes como as fivelas de melhor touro e melhor boiada no ano passado. Na mesma edição, o Briga de Galo ainda ajudou a levantar recursos para o Hospital de Amor ao participar do Desafio do Bem pela segunda vez consecutiva.

“Ficamos muito felizes em ver nossos animais contribuindo para ajudar quem mais precisa. Neste ano, quem vai participar do Desafio do Bem é o Acesso Negado, o melhor touro do nosso plantel. Estamos ansiosos para mais uma edição de sucesso. Barretos é um rodeio que celebra o nosso trabalho do ano inteiro. Queremos não apenas mostrar a qualidade dele, mas também fazer a diferença na vida das pessoas”, diz Rosana.

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3