Simulado de acidente mobiliza forças de segurança e saúde em exercício integrado de atendimento emergencial 

Ação realizada no Centro de Eventos reuniu mais de dez instituições e proporcionou um treinamento prático para situações de alta complexidade no trânsito.

A mobilização de dezenas de profissionais e viaturas chamou a atenção de quem passou pelo Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” na manhã desta quinta-feira (11.jun). O local foi palco de um simulado de acidente de trânsito de grande proporção promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, com o objetivo de aperfeiçoar protocolos de atendimento, fortalecer a integração entre instituições e ampliar a preparação para ocorrências reais de alta complexidade.

A ação contou com a participação do Policiamento Rodoviário, Corpo de Bombeiros, UBA/DER, CETESB, SAMU, Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ambiental, Polícia Científica, Saev Ambiental, Mejan Ambiental, Posto Vilar, Desmanche Talassio, além de alunos dos cursos de Enfermagem e Medicina da Unifev e estudantes do 6º e 9º ano do CEM “Prof. Orozimbo Furtado Filho”, do distrito Simonsen.

Durante a simulação, foi reproduzido um grave acidente rodoviário envolvendo um bitrem carregado com etanol, dois automóveis e uma motocicleta. O cenário incluiu colisões em cadeia, vazamento de combustível e múltiplas vítimas, exigindo atuação simultânea das equipes de resgate, controle de tráfego, contenção de riscos ambientais, atendimento pré-hospitalar e investigação da ocorrência.

Ao todo, foram simuladas dez vítimas com diferentes níveis de gravidade, seguindo os protocolos adotados em situações reais de emergência. Entre elas, uma vítima em óbito, uma em estado grave, quatro em estado moderado e quatro com ferimentos leves, permitindo que os participantes colocassem em prática procedimentos de triagem, resgate e encaminhamento hospitalar.

Além de promover o treinamento técnico dos profissionais envolvidos, o simulado também teve caráter educativo, permitindo que estudantes e a comunidade acompanhassem de perto a complexidade das operações realizadas em ocorrências de trânsito e compreendessem a importância da integração entre os diversos órgãos responsáveis pela preservação da vida.

O engenheiro Marcelo Marin Zeitune, secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, destacou a importância da iniciativa para o aprimoramento dos serviços prestados à população: “Este simulado representa o compromisso de todas as instituições envolvidas com a proteção da vida. Exercícios como este permitem avaliar protocolos, aperfeiçoar a comunicação entre as equipes e fortalecer a capacidade de resposta diante de situações complexas. O resultado é um atendimento cada vez mais eficiente, preparado e seguro para a população”, afirmou.