Unifev celebra o Dia da Mulher com foco em saúde mental e autocuidado

Evento reuniu colaboradoras para roda de conversa sobre as prioridades femininas e atividades de bem-estar no Câmpus Centro da Instituição.

A Unifev celebrou o Dia Internacional da Mulher na última sexta-feira (6.mar) com uma programação voltada ao bem-estar e à reflexão. O evento, no Câmpus Centro da Instituição, contou com a roda de conversa “Entre elas: a marca de ser muitas”, com momentos de integração entre as colaboradoras seguida por ações de beleza e relaxamentos.

A abertura desse dia especial foi conduzida pela Profa. Dra. Laiani da Silva Correa, coordenadora do curso de Psicologia, com o apoio de alunos do 7º período da graduação, João Vitor Vicentim, Luana Santana Celestino Barreto e Beatriz Filigueira. O debate propôs uma pausa para analisar os estereótipos e as prioridades femininas no cotidiano.

Durante o encontro, a docente reforçou a importância de desconstruir pressões sociais. “O foco é o quanto a gente se prioriza ou não. A ideia é, de fato, olhar para a gente com a prioridade que não temos no dia a dia. A rotina nos consome e muitas vezes não damos conta. Por isso, trouxemos esse ‘bate-calma’ para as mulheres”, explicou Laiane.

Coffee break e beleza

Após o debate, as colaboradoras se reuniram no espaço de convivência da Biblioteca para um coffee especial. Lá, foi montada uma estrutura que ofereceu serviços de ventosaterapia, massagens, liberação miofascial, quiropraxia e argiloterapia, além de poltronas massageadoras.

Presente na abertura, o pró-reitor Prof. Me. Walter Sampaio Filho destacou o impacto da força feminina na Instituição. “As mulheres são o pilar da excelência que entregamos hoje. Celebrar esta data é reconhecer que o sucesso da Unifev passa, obrigatoriamente, pelo talento e pela dedicação de cada colaboradora, em um ambiente que buscamos tornar cada vez mais acolhedor”, destacou Sampaio.

Para Marinês Ralho, supervisora de Recursos Humanos, ações como essa humanizam o ambiente de trabalho. “Proporcionar esse tempo de autocuidado é essencial para a saúde física e mental. Quando a Instituição abre esse espaço, ela mostra que valoriza a mulher em sua totalidade, indo além da esfera profissional para cuidar do seu bem-estar pessoal”, finalizou.