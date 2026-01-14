Silvia Faria reassume a Secretaria da Educação de Votuporanga  

Recentemente, a titular da pasta pediu exoneração da função para tratar de procedimentos administrativos relacionados à sua aposentadoria. Luciana Mariz, que substituiu Silva Faria no período, voltou ao cargo de assistente de gestão administrativa da Secretaria Municipal da Educação.

O Diário Oficial Eletrônico de Votuporanga/SP, na edição desta segunda-feira (12.jan), trouxe o retorno de Silvia Letícia de Faria ao comando da Secretaria Municipal da Educação. Recentemente, a gestora havia pedido exoneração para tratar de procedimentos administrativos relacionados à sua aposentadoria. No período, a Prefeitura designou a servidora pública municipal Luciana Moreira de Mariz, que atuava como na função de confiança de assistente de gestão administrativa da Secretaria Municipal da Educação, para ocupar o cargo.

Com a nova publicação, Silva Faria volta para a cadeira de secretária de Educação e Luciana Mariz retorna para a função de ocupava anteriormente.

Burburinho e exoneração

O pedido de exoneração, logo nos primeiros dias de 2026, gerou burburinho nas redes sociais, até mesmo devido a curta gestão de menos de 90 dias à frente da Educação municipal. Tudo isso em decorrência dos graves problemas enfrentados pela pasta durante os últimos anos, como por exemplo: ‘crise dos ares-condicionados’, atrasos na entrega de uniformes escolares, falta de vagas em creches, dentre outros.

Com o aumento da fervura e críticas na Câmara, a situação resultou na ‘fritura’ pública e saída, a pedido, em 19 de novembro de 2025, do então secretário Ederson Marcelo Batista, que estava no cargo desde 2018.

Entretanto, conforme noticiado pelo Diário, o afastamento de Silva Faria se tratou, exclusivamente, de um procedimento administrativo relacionado à sua aposentadoria.