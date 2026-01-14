Bech tennis: app da Prefeitura abre agendamento gratuito das quadras 

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga disponibiliza seis quadras de areia de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga/SP, informa que, a partir da próxima segunda-feira (19.jan), o agendamento gratuito das quadras de beach tennis estará disponível, de forma simples e rápida, pelo aplicativo Conecta Votuporanga.

O aplicativo Conecta Votuporanga está disponível para Android e iOS. Quem ainda não baixou basta acessar o link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download

Ao acessar o aplicativo, os interessados terão informações sobre os horários disponíveis por quadra em cada dia, de segunda a sexta-feira, das 18h às 20h e das 20h às 22h.

A Secretaria de Esportes e Lazer também disponibiliza as regras para o agendamento, como, por exemplo, a limitação de uma reserva por dia para cada CPF e no máximo duas reservas por semana, como forma de oferecer oportunidade para que mais pessoas se beneficiem do serviço.

Além de facilitar o agendamento, o aplicativo também permite o cancelamento da reserva e a liberação imediata das quadras para outras pessoas: “Nosso objetivo é facilitar cada vez mais o acesso às quadras, de maneira organizada e sem necessidade de deslocamento”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

As quadras estão localizadas no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”, sede da Secretaria de Esportes e Lazer, localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobom, em frente à Arena Plínio Marin.

Melhorias

Para garantir mais qualidade e conforto aos usuários, as quadras receberam recentemente melhorias. Foram utilizados caminhões de areia nova, além da troca das redes e das fitas. A iluminação também foi aprimorada, com a substituição dos refletores por modelos de LED.

Também foram instalados muros para conter a areia, realizada a descompactação do piso das quadras e instalados dois chuveiros nos vestiários.

Aulas gratuitas

Quem tem interesse em aprender o esporte pode participar das aulas gratuitas ofertadas pela Secretaria de Esportes e Lazer, nos seguintes dias e horários: de segunda-feira, das 8h às 10h e das 15h às 18h; às terças e quintas-feiras, das 18h às 21h.