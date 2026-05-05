TOR apreende carga de cigarros avaliada em R$ 140 mil em Aparecida d’Oeste 

O carregamento estava em uma picape Fiat/Strada, com placas de Uberlândia/MG, abordada em decorrência da Operação Impacto Força Total. O caso foi apresentado na Polícia Federal de Jales/SP.

Um homem foi preso em flagrante por contrabando de cigarros na madrugada da última quinta-feira (29.abr), durante uma fiscalização na região de Jales/SP. A prisão aconteceu no município de Aparecida d’Oeste/SP, quando policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordaram uma picape Fiat/Strada, de cor branca, com placas de Uberlândia/MG, como parte da Operação Impacto Força Total.

Em seguida, ao revistar o veículo, os agentes encontraram aproximadamente 20 mil maços de cigarros estrangeiros transportados sem qualquer nota fiscal ou documentação legal. A carga, estimada em cerca de R$ 140 mil, foi apreendida pelas autoridades.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro já tinha histórico criminal pelo mesmo tipo de delito.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Jales. O homem foi autuado por contrabando, sendo ouvido e colocado à disposição da Justiça.