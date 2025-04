Homem é preso transportando 100 tabletes de maconha dentro de carro em rodovia de Mirassol

O suspeito foi abordado durante uma operação realizada pela Polícia Militar Rodoviária e desrespeitou a ordem de parada. Houve perseguição e o motorista foi parado no km 453 da pista.

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram 100 tabletes de maconha escondidos no porta-malas e também no assoalho.

O suspeito foi preso em flagrante, e a ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP.

*Com informações do g1