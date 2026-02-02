Bicampeão! Corinthians bate o Flamengo e vence a Supercopa do Brasil 

Gabriel Paulista e Yuri Alberto marcaram os gols no Mané Garrincha, em Brasília/DF.

O Corinthians é Supercampeão! Deu Timão em Brasília! A equipe comandada por Dorival Júnior venceu o Flamengo por 2 a 0, na Supercopa do Brasil neste domingo, no Estádio Mané Garrincha. Os gols foram marcados por Gabriel Paulista e Yuri Alberto.

Com a bola rolando…

No primeiro tempo, o Flamengo controlava a posse, mas apresentava dificuldades para encaixar boas oportunidades para finalizar. O Corinthians, por outro lado, buscava o contra-ataque e era mais agudo na parte ofensiva para ameaçar o gol de Rossi. O placar foi aberto justamente após uma jogada aguda em velocidade do Timão, que culminou em escanteio. Na bola parada, Gabriel Paulista aproveitou desvio de Gustavo Henrique para balançar as redes. Depois do gol, o Flamengo seguia com dificuldades para finalizar, e foi o Corinthians que teve chance para ampliar, aos 37 minutos, em novo contra-ataque fulminante, com chute de Memphis para grande defesa de Rossi.

A volta do intervalo contou com um capítulo bastante inusitado. Carrascal foi expulso pelo árbitro Rafael Klein depois de fazer uma falta em Bidon pouco antes do fim do primeiro tempo. O lance, porém, só foi revisado no retorno de Flamengo e Corinthians do vestiário. O árbitro liberou as equipes para o intervalo e só foi ao vídeo quando os times voltaram a campo. Antes de dar início ao segundo tempo, ele revisou o lance e deu o vermelho para o colombiano por dar um soco no rosto de Bidon.

Apesar de estar com um jogador a menos, o Flamengo voltou melhor na segunda etapa e acumulou boas oportunidades para empatar. Logo nos primeiros minutos, Pulgar teve ótima chance, em cabeçada que parou no travessão de Hugo Souza. A chance mais cristalina, porém, cairia nos pés de Lucas Paquetá, que fazia sua reestreia pelo Flamengo justamente neste domingo. Aos 48 minutos, depois de cruzamento de Ayrton Lucas, o novo camisa 20 rubro-negro pegou sobra na área, dominou livre na entrada da pequena área, mas finalizou por cima e perdeu gol incrível! O Corinthians seguia ameaçando em contra-ataques, e, no último lance do jogo, Yuri Alberto foi fatal. O Flamengo lançou-se ao ataque para buscar o empate e cedeu espaços no sistema defensivo. O atacante do Timão aproveitou bonito toque de Kaio César, disparou em velocidade, deu lindo chapéu em Rossi e finalizou para dar números finais no placar no Mané Garrincha.

Grana no cofre

O Corinthians faturou o primeiro título da temporada na Supercopa Rei e encheu os cofres com a premiação do torneio. O clube paulista arrecadou R$ 11,61 milhões. O dinheiro será muito bem-vindo aos combalidos cofres corintianos. O clube enfrenta uma grande crise financeira, com dívida bruta na casa dos R$ 2,8 bilhões.

Próximo compromisso

Campeão da Supercopa, o Corinthians volta a entrar em campo na noite da próxima quinta-feira, às 20h30, na Neo Química Arena, contra o Capivariano, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.