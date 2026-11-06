Votuporanga marca presença pelo 17º ano no GP de São Paulo de Fórmula 1 em Interlagos 

Equipe comandada por Fernando Oliveira Picerne atua no resgate de pista, no setor do Pinheirinho, durante o Grande Prêmio de 2026.

O município de Votuporanga estará mais uma vez representado em um dos maiores eventos do automobilismo mundial. Pelo 17º ano, Fernando Oliveira Picerne participa dos trabalhos de segurança e resgate de pista durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, realizado neste fim de semana no Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Interlagos, na capital paulista.

Nesta edição de 2026, Picerne estará no comando da equipe responsável pelo Posto 8.0, localizado no setor conhecido como Pinheirinho, um dos trechos do tradicional circuito brasileiro.

A equipe de resgate de pista contará com cinco integrantes no posto, além de um bombeiro e um operador de telehandler, equipamento utilizado para movimentação e remoção de veículos em situações que exigem intervenção durante as atividades na pista.

O trabalho desses profissionais é fundamental para a segurança dos pilotos e para o andamento das provas. Entre suas atribuições estão o atendimento a ocorrências, o apoio na retirada de veículos imobilizados e a atuação em situações que possam comprometer a segurança do circuito.

Neste ano, o público brasileiro também poderá acompanhar as emoções da Fórmula 1 pela televisão aberta, com transmissão da Rede Globo. Antes da corrida no domingo (8), os pilotos já participam dos treinos livres nesta sexta-feira (6).

Horários do GP Brasil de F1 em São Paulo

Sábado, 7 de novembro

Treino Livre 3: 11h30

Classificação: 15h

Domingo, 8 de novembro