Sepultado adolescente que sofreu acidente na “27”

Nesta sexta-feira (27), faleceu o adolescente G.R.F., de 17 anos, que estava internado na Santa Casa de Votuporanga, desde às 22h51 de terça-feira (24), quando sofreu um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27), entre Votuporanga e Sebastianópolis do Sul.

Além do jovem que estava na garupa, o condutor da motocicleta e do veículo também teriam se ferido. As causas oficiais do acidente são investigadas pela Polícia Científica. ele foi sepultado neste sábado.