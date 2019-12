Marcos Paulo e Marcelo: Os filhos de Milionário e Jose Rico fazem o Show da Virada em Valentim

A prefeitura de Valentim Gentil promoverá nesta terça-feira (31), o show para celebrar a chegada de 2020. A virada do ano, realizada na Chopplândia a partir das 22h, terá como atração a dupla Marcos Paulo e Marcelo, que são conhecidos como filhos de Milionário e José Rico.

O evento gratuito e aberto a comunidade será promovido pela Prefeitura de Valentim Gentil, que pelo terceiro ano consecutivo realizará o evento na virada de ano.

O público poderá acompanhar ainda a tradicional queima de fogos. “É um momento especial que reúne as famílias e amigos. Neste ano, vamos realizar a festa com recursos próprios, porque estamos fazendo uma gestão consciente e responsável, garantindo lazer e entretenimento aos nossos munícipes”, disse o prefeito Adilson Segura.

Marcos Paulo e Marcelo

Marcos Paulo (filho do Milionário) e Marcelo (afilhado musical do José Rico) formam desde 2008 a dupla que é a continuidade do legado, história, repertório e sucessos de Milionário & José Rico.

SOBRE A DUPLA

O aprendizado de Marcos Paulo & Marcelo com Milionário & José Rico foi tão grande, que hoje as vozes se confundem quando traduzidas em gravações, regravações e musicalidade. Ficou para Marcos Paulo & Marcelo a grande responsabilidade, anunciada por José Rico em programas de TV em emissoras de Rede Nacional, que eles seriam a “CONTINUIDADE” desta história. Nos últimos anos da dupla Milionário & José Rico, sempre que tinham agenda livre, Marcos Paulo & Marcelo os acompanhavam nos shows, abrilhantando as apresentações com participações especiais e levando assim a mensagem deixada por José Rico para darem sequência e não deixarem este legado morrer. MARCOS PAULO & MARCELO são hoje, “Os Filhos de Milionário & José Rico, A Continuidade…”.