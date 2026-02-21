Senai abre 72 vagas em cursos de cozinha em parceria com a Prefeitura

Inscrições começam segunda-feira (23) e contemplam formações em confeitaria, panificação e preparo de alimentos.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai de Votuporanga, informa que, a partir de segunda-feira (23.fev), estarão abertas as inscrições para cinco cursos na área de cozinha.
Ao todo, serão disponibilizadas 72 vagas distribuídas entre formações voltadas à confeitaria, panificação e preparo de alimentos, segmentos que apresentam grande demanda no mercado e possibilitam atuação tanto no setor formal quanto de forma autônoma.
Os cursos ofertados são: Técnico para Confeiteiro de Ovos de Páscoa e Bombons, Confeccionador de Pizzas e Salgados Assados, Técnico para Panificação e Confeitaria e Bolos Confeitados.
Para participar, os interessados devem ter 16 anos completos e, no mínimo, o 4º ano do Ensino Fundamental I concluído. As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 23 de março, por meio do link específico de cada curso escolhido.
As aulas estão previstas para iniciar em março, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.
Confira o cronograma dos cursos:
Técnicos para Confeiteiro de Ovos de Páscoa e Bombons
Aulas previstas para iniciar dia 16 de março, com término no dia 20.
Inscrições por meio do link
|https://forms.office.com/r/9y6WbK856K
Confeccionador de Pizzas e Salgados Assados
Aulas previstas para iniciar no dia 16 de março, com término em 27.
Inscrições por meio do link https://forms.office.com/r/uCkBJuQjBh
Técnico para Panificação e Confeitaria
Aulas previstas para iniciar 16 de março, com término em 16 de abril.
Inscrições por meio do link
|https://forms.office.com/r/a1f5Df8h4k
Bolos Confeitados
Aulas previstas para iniciar no dia 30 de março, com término em 9 de abril.
Inscrições por meio do link https://forms.office.com/r/a1f5Df8h4k
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3405-8210 Senai ou (17) 3406-1488, ramal 208 CTMO.