Senai abre 72 vagas em cursos de cozinha em parceria com a Prefeitura

Inscrições começam segunda-feira (23) e contemplam formações em confeitaria, panificação e preparo de alimentos.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai de Votuporanga, informa que, a partir de segunda-feira (23.fev), estarão abertas as inscrições para cinco cursos na área de cozinha.

Ao todo, serão disponibilizadas 72 vagas distribuídas entre formações voltadas à confeitaria, panificação e preparo de alimentos, segmentos que apresentam grande demanda no mercado e possibilitam atuação tanto no setor formal quanto de forma autônoma.

Os cursos ofertados são: Técnico para Confeiteiro de Ovos de Páscoa e Bombons, Confeccionador de Pizzas e Salgados Assados, Técnico para Panificação e Confeitaria e Bolos Confeitados.

Para participar, os interessados devem ter 16 anos completos e, no mínimo, o 4º ano do Ensino Fundamental I concluído. As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 23 de março, por meio do link específico de cada curso escolhido.

As aulas estão previstas para iniciar em março, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

Confira o cronograma dos cursos:

Técnicos para Confeiteiro de Ovos de Páscoa e Bombons

Aulas previstas para iniciar dia 16 de março, com término no dia 20.

Inscrições por meio do link

Confeccionador de Pizzas e Salgados Assados

Aulas previstas para iniciar no dia 16 de março, com término em 27.

Inscrições por meio do link https://forms.office.com/r/uCkBJuQjBh

Técnico para Panificação e Confeitaria

Aulas previstas para iniciar 16 de março, com término em 16 de abril.

Inscrições por meio do link

Bolos Confeitados

Aulas previstas para iniciar no dia 30 de março, com término em 9 de abril.

Inscrições por meio do link https://forms.office.com/r/a1f5Df8h4k

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3405-8210 Senai ou (17) 3406-1488, ramal 208 CTMO.