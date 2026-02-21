Senai abre 72 vagas em cursos de cozinha em parceria com a Prefeitura

17
Senai abre 72 vagas em cursos de cozinha em parceria com a Prefeitura - Foto: Reprodução

Inscrições começam segunda-feira (23) e contemplam formações em confeitaria, panificação e preparo de alimentos.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai de Votuporanga, informa que, a partir de segunda-feira (23.fev), estarão abertas as inscrições para cinco cursos na área de cozinha.

Ao todo, serão disponibilizadas 72 vagas distribuídas entre formações voltadas à confeitaria, panificação e preparo de alimentos, segmentos que apresentam grande demanda no mercado e possibilitam atuação tanto no setor formal quanto de forma autônoma.

Os cursos ofertados são: Técnico para Confeiteiro de Ovos de Páscoa e Bombons, Confeccionador de Pizzas e Salgados Assados, Técnico para Panificação e Confeitaria e Bolos Confeitados.

Para participar, os interessados devem ter 16 anos completos e, no mínimo, o 4º ano do Ensino Fundamental I concluído. As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 23 de março, por meio do link específico de cada curso escolhido.

As aulas estão previstas para iniciar em março, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

Confira o cronograma dos cursos:

Técnicos para Confeiteiro de Ovos de Páscoa e Bombons

Aulas previstas para iniciar dia 16 de março, com término no dia 20.

Inscrições por meio do link

https://forms.office.com/r/9y6WbK856K

Confeccionador de Pizzas e Salgados Assados

Aulas previstas para iniciar no dia 16 de março, com término em 27.

Inscrições por meio do link https://forms.office.com/r/uCkBJuQjBh

Técnico para Panificação e Confeitaria

Aulas previstas para iniciar 16 de março, com término em 16 de abril.

Inscrições por meio do link

https://forms.office.com/r/a1f5Df8h4k

Bolos Confeitados

Aulas previstas para iniciar no dia 30 de março, com término em 9 de abril.

Inscrições por meio do link https://forms.office.com/r/a1f5Df8h4k

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3405-8210 Senai ou (17) 3406-1488, ramal 208 CTMO.

