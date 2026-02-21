Avô e neto são atropelados por carro conduzido por idoso

O acidente ocorreu nesta sexta-feira (20) em Castilho/SP. Em São José do Rio Preto/SP, o motorista de uma caminhonete bateu contra um poste.

Avô e neto ficaram feridos após serem atropelados por um carro, na tarde desta sexta-feira (20.fev), próximo ao cemitério municipal em Castilho/SP.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo era conduzido por um idoso, que relatou à polícia ter passado mal ao volante e, com isso, perdeu o controle da direção.

As vítimas, de 55 e cinco anos, foram socorridas e encaminhadas a um hospital da cidade. Em seguida, foram transferidas para a Santa Casa de Araçatuba/SP. O estado de saúde delas não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.

As causas do acidente serão investigadas.

Motorista bate em poste em Rio Preto

O motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção nesta sexta-feira, avançou sobre a calçada na Avenida Belvedere e bateu contra um poste, na zona leste de São José do Rio Preto/SP.

O impacto foi tão forte que o poste tombou. Uma equipe do Corpo de Bombeiros estive no local e constatou que o motorista não teve ferimentos.

Os moradores da região ficaram sem energia elétrica durante a tarde. A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) foi questionada pela imprensa, mas não retornou até a última atualização desta reportagem.

