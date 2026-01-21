Senac Votuporanga abre 2026 com inscrições para cerca de 400 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes

Formações abrangem áreas como tecnologia, saúde, moda, gastronomia e bem-estar, acompanhando a expansão do ensino profissionalizante e a demanda do mercado de trabalho

O Senac Votuporanga inicia, entre janeiro e fevereiro, o período de inscrições para os cursos que abrem o calendário de 2026 da unidade. Ao todo, serão cerca de 400 vagas gratuitas distribuídas em formações de diferentes áreas do conhecimento, além de cursos presenciais e a distância, desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município e outras instituições locais.

A programação acompanha o avanço do ensino profissionalizante no Brasil. Dados do Censo Escolar 2024 apontam que o país alcançou 2,57 milhões de matrículas na educação profissional, impulsionadas principalmente pela busca por qualificação prática e por uma inserção mais rápida no mercado de trabalho.

Entre os cursos previstos estão Educador Social, Como Falar em Público, Assistente de Tecnologias da Informação, Técnico em Segurança do Trabalho — com aulas presenciais e à distância — e Técnico em Informática.

O portfólio inclui ainda Inglês Básico, apontado como uma das novidades da programação, e Assistente de Marketing e Vendas, também ofertado nos formatos presencial e remoto.

Na área de bem-estar, o Senac Votuporanga passa a oferecer, pela primeira vez, o curso Técnicas de Cromoterapia. Já no campo da saúde, a unidade disponibiliza a formação de Cuidador Infantil. O segmento de moda conta com os cursos de Estilista de Moda e Costureiro, enquanto a área de gastronomia reúne capacitações em Hambúrguer Artesanal, Pizzas Artesanais e Preparo de Sushis e Sashimis.

Grande parte das vagas é disponibilizada gratuitamente por meio do Programa Senac de Gratuidade, destinado a pessoas com renda familiar de até dois salários-mínimos federais por pessoa.

“A educação profissional tem se mostrado um caminho eficaz para aumentar a empregabilidade, qualificando e inserindo pessoas no mundo do trabalho. O Senac vem trabalhando incansavelmente para ampliar o acesso a essas formações. Um ponto que nos orgulha imensamente é a oferta de vagas 100% gratuitas, possibilitando que mais jovens e adultos tenham a oportunidade de se qualificar profissionalmente. Além disso, nossas parcerias institucionais têm sido fundamentais para fortalecer e expandir o Programa Senac de Gratuidade”, afirma Eliane Godoi, gerente do Senac Votuporanga.

Ela acrescenta que o impacto das formações vai além da inserção no mercado formal.

“É importante ressaltar que o ensino profissionalizante não só prepara os alunos para obter uma profissão e trabalharem em regime CLT, mas também lhes proporciona ferramentas valiosas para que possam empreender e criar seus próprios negócios. Dessa forma, as ofertas da instituição contribuem para o desenvolvimento pessoal e econômico de cada estudante e, consequentemente, de toda a comunidade”, diz.

Além das capacitações e do lançamento de novos cursos em 2026, o Senac Votuporanga mantém uma agenda de eventos voltados à formação, ao debate e à atualização profissional.

Já estão confirmados o Congresso Senac de Educação Infantil, em fevereiro; a Semana Senac de Leitura, em abril; o Casa Aberta, em agosto; e a Jornada Senac de Rádio, em setembro, além da participação em ações como o Festival Literário de Votuporanga (Fliv).

As inscrições e informações detalhadas sobre datas, critérios e vagas estão disponíveis no site www.sp.senac.br/senac-votuporanga.