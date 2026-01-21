CAV enfrenta o Santo André na Arena Plínio Marin 

Goleiro Gabriel Félix tem sido um dos destaques do CAV no Paulistão A2 - Foto: Douglas Ribeiro/@g13.fotografia

O duelo válido pela quarta rodada do Paulistão A2 ocorre nesta quarta-feira (21), às 19h30.

O Clube Atlético Votuporanguense enfrenta o Santo André nesta quarta-feira (21), às 19h30, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela quarta rodada do Paulistão A2 de 2026, de olho em voltar em à vencer diante de seu torcedor, além de bancar a permanência no bloco de cima da tabela.

A Pantera Alvinegra vem de empate sem gols contra o Sertãozinho, fora de casa, e aparece embolada na 8ª colocação da tabela, com quatro pontos conquistados. Já o Santo André, que vem de vitória contra o XV de Piracicaba por 1 a 0, no Estádio Municipal Bruno José Daniel, não está muito longe do CAV, em 10º com os mesmos quatro pontos, e vê no duelo a oportunidade de engajar no G8.

Para o segundo compromisso do Votuporanguense em casa, o treinador Paulo Roberto Santos não terá grandes novidades no elenco, uma vez que o atacante Marcos Nunes segue no Departamento Médico, assim como o meia Kauê Muniz (Portuga) e o atacante Minho que seguem em transição. 

O comandante da Pantera Alvinegra ainda passou um susto com o zagueiro Amorim, que sentiu um desconforto, mas já está treinando com o elenco. Por outro lado, o lateral-direito Vinicius Baracioli é dúvida e ainda deve ser reavaliado para o duelo contra o Santo André. 

Arbitragem 

Para a partida entre CAV x Santo André à Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Juliano José Alves Rodrigues (36 anos), que será auxiliado por Diego Morelli de Oliveira e Anna Beatriz Scagnolato. Já Ana Caroline D’Eleuterio de Sousa Carvalho atuará como 4ª árbitra e Newton dos Reis Barreira será o analista de vídeo. 

Ingressos 

Os ingressos para CAV x Santo André custam R$ 30,00 (Setor 1 – Área Coberta) e R$ 20,00 (Setor 2 – Geral e Setor Visitante) já estão disponíveis nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web. Confira abaixo os pontos de venda:

  • Scapin Celular
  • Polizeli Parafusos
  • Victors Celulares (Pacaembu e Padre Izidoro Cordeiro Paranhos)
  • Clínica do Pescador
  • Arena Plínio Marin

