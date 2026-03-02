Senac projeta 2 mil vagas em 2026 e amplia acesso gratuito à qualificação em Votuporanga

Unidade deve oferecer cerca de 1.500 bolsas integrais ao longo do ano, com cursos em moda, gastronomia, vendas e bem-estar.

A educação profissional segue em expansão no país e encontra eco em Votuporanga. A unidade local do Senac inicia 2026 com programação ampliada e a previsão de ofertar aproximadamente 2.000 vagas ao longo do ano, sendo cerca de 1.500 por meio do Programa Senac de Gratuidade.

Entre fevereiro e abril, estão sendo ofertadas cerca de 600 oportunidades, das quais aproximadamente 500 são gratuitas. Atualmente, a instituição de ensino disponibiliza cerca de 800 vagas com inscrições abertas, incluindo aproximadamente 300 bolsas integrais.

O movimento local acompanha o cenário nacional. Dados do Censo Escolar 2024 apontam que o Brasil alcançou 2,57 milhões de matrículas na educação profissional, número impulsionado pela busca por formação prática e inserção mais rápida no mercado de trabalho.

Em Votuporanga, a oferta contempla diferentes áreas e perfis. No campo da moda, o curso de Estilista de Moda, com início em 9 de março, terá aulas de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h. Também está com inscrições abertas o curso de Modelagem de Vestuário PET, realizado no CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, voltado à aplicação de técnicas e inovação no segmento.

Na gastronomia, o curso Hambúrguer Artesanal começa amanhã (4), com aulas às quartas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30, realizadas na Pater Noster. A formação aborda desde a seleção de ingredientes até técnicas de preparo, com foco na qualidade do produto e no potencial de geração de renda.

Para quem atua ou pretende ingressar na área comercial, a novidade é o curso Inteligência Artificial Aplicada a Vendas, com aulas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no Senac Votuporanga. A proposta é apresentar ferramentas tecnológicas e estratégias voltadas ao aprimoramento de resultados e fortalecimento do relacionamento com clientes.

No segmento de bem-estar, o curso Pedras Quentes e Pindas aborda técnicas de massagem termoterápica, com foco no domínio de manobras que harmonizam os chakras e promovem equilíbrio por meio do uso de pedras aquecidas, óleos essenciais e outros princípios ativos. As aulas serão realizadas às terças e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30, na unidade.

A programação inclui ainda cursos como Inglês Básico, Upcycling: transformação de peças, Nail Art: decoração de unhas, Pizzas Artesanais, Radialista – setor locução e Aromaterapia. A maior parte das vagas integra o Programa Senac de Gratuidade, destinado a pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos federais por pessoa.

“A educação profissional tem se mostrado um caminho eficaz para aumentar a empregabilidade, qualificando e inserindo pessoas no mundo do trabalho. O Senac vem trabalhando para ampliar o acesso a essas formações. A oferta de vagas 100% gratuitas possibilita que mais jovens e adultos tenham a oportunidade de se qualificar profissionalmente, e as parcerias institucionais fortalecem o Programa Senac de Gratuidade”, afirma Eliane Godoi, gerente do Senac Votuporanga.

Segundo a ela, o ensino profissionalizante também estimula o empreendedorismo, ao oferecer ferramentas para que os alunos possam estruturar seus próprios negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico local.

As inscrições e informações sobre datas e critérios estão disponíveis no site da instituição: www.sp.senac.br/senac-votuporanga