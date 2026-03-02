Monte Aprazível comemora 101 anos com cinco dias de festa no Parque das Águas

Celebra Monte 2026 acontece de 6 a 10 de março, com shows nacionais, artistas da cidade, atividades esportivas e programação gratuita voltada a diferentes públicos.
@caroline_leidiane
Monte Aprazível inicia a contagem regressiva para os 101 anos. De 6 a 10 de março, o Parque das Águas José Agrelli concentra uma programação ampla.
Idealizado pela Prefeitura, o Celebra Monte 2026 transforma o aniversário do município em um encontro coletivo, reunindo música, lazer, esporte e ações voltadas às famílias. Todas as atividades são abertas ao público da cidade e região.
Ao longo de cinco dias, o palco principal alterna estilos e gerações, enquanto o entorno recebe atividades recreativas e iniciativas que ampliam o caráter comunitário da comemoração.
A sexta-feira (6) abre a programação com a Noite da Viola, a partir das 20h. Os talentos locais Jhonny Chaves, Rodolfo, Benício e Benjamin aquecem o público antes da apresentação de Bruna Viola, referência nacional quando o assunto é sertanejo de raiz. O encerramento fica por conta de DJ Fran.
No sábado (7), às 20h, a Noite MPB e Pop Rock traz ao centro da cena Magda e Guerra e a Banda Durangos. A noite marca ainda a estreia do CPM 22 em Monte Aprazível, seguida de discotecagem de DJ Bruno Lopes.
O domingo (8) começa às 8h com a Caminhada Mulheres Brilhantes, organizada em parceria entre Assessoria de Esportes, Assistência Social e Fundo Social, incluindo café da manhã e aulão de ritmos. Às 14h, a Tarde das Crianças reúne atrações como Mundinho Kids, Mickey e Minnie, distribuição gratuita de pipoca, algodão doce e geladinho, além de um parque com brinquedos molhados. Já às 18h, a Tardezinha apresenta Inimigos do Ritmo e K Zual.
Na segunda-feira (9), às 20h, a Noite Sertaneja e MPB traz Os Cuiabanos, Nós Duo e a dupla Tonny e Kleber, com DJ Ibraim na sequência.
O dia 10 de março, data oficial do aniversário da cidade, encerra as comemorações a partir das 14h, com shows de Ratugo, Simone Santos e da Orquestra de Monte Aprazível. A tarde contará com brinquedos para o público infantil, distribuição de cachorro-quente e refrigerante e, novamente, o parque aquático inflável.