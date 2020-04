Semana Santa ao vivo por TV e redes sociais

A medida foi tomada após suspensão de celebrações litúrgicas para que a Igreja contribua na prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19).

A Catedral Nossa Senhora Aparecida, da Diocese de Votuporanga, transmitirá a Semana Santa ao vivo nos meios de comunicação. A medida foi tomada após decreto do Bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas, que suspendeu todas as celebrações litúrgicas na Diocese de Votuporanga, inclusive as missas com participação dos fiéis. A determinação foi divulgada para que a Igreja contribua na prevenção ao Covid-19 (Coronavírus).

Nesta sexta-feira santa, às 15h, será transmitida a Celebração da Cruz. No sábado santo, às 19h, será transmitida a Vigília Pascal. O Tríduo Pascal será transmitido via Facebook da Catedral.

Já no domingo de Páscoa, às 7h30, a Missa da Ressureição do Senhor, com transmissão ao vivo pela Rádio FM 87,9, TV Unifev (Canal 53) e Facebook da paróquia (@catedralnsaparecida).

Celebrações não terão participações de fiéis em Votuporanga

Dom Moacir Aparecido de Freitas, bispo de Votuporanga

Em tempos de pandemia de coronavírus (covid-19) e com forte apelo de recomendações do isolamento social pelas autoridades da saúde, Dom Moacir Aparecido de Freitas -bispo de Votuporanga-, decretou que as celebrações da Semana Santa sejam realizadas sem a presença do público.

De acordo com o decreto, serão realizadas na Catedral celebrações da Semana Santa sem a presença do povo, nas paroquias, cada uma, transmitirá suas celebrações ao vivo por suas redes sociais. A ideia és que cada fiel para participe em sua casa das manifestações católicas.

A Missa do Crisma, Benção dos Santos Óleos e Unidade Sacerdotal estão suspensa e transferidas para o dia 4 de agosto, Dia do Padre, às 9h, na Catedral.

MONTE APRAZÍVEL – Padre faz carreata na Sexta-feira Santa

Padre Francisco Aparecido Rodrigues em celebração transmitida pela redes sociais

Com a pandemia de coronavírus e as missas suspensas durante a Semana Santa, que reúne as principais celebrações da Igreja Católica, um padre de Monte Aprazível resolveu inovar e ao invés da tradicional procissão, que não pode ser realizada por conta da disseminação da Covid-19, resolveu fazer uma carreata para celebração da Sexta-feira Santa.

Segundo o padre da Paróquia do Senhor Bom Jesus, Francisco Aparecido Rodrigues, a ideia foi não deixar os fiéis desemparados durante a pandemia. “Como não vamos fazer a procissão, faremos uma carreata até pela segurança dos fiéis. Diferentemente dos outros anos, o senhor morto vai seguir de carro por todos os bairros de Monte Aprazível”, contou o padre.

Na cidade, a celebração acontecerá às 15h, enquanto a procissão às 18h. O padre recomenda que fiéis do grupo de risco não participem da carreata e acompanhem as celebrações pela rádio da igreja ou pelas redes sociais. “É muito triste para um padre ter que celebrar a missa de igreja vazia, a gente se sente extremamente impotente.”

Rio Preto

Pe. Luiz Caputo, do Santuário São Judas Tadeu

Em Rio Preto, o padre Luiz Caputo, do Santuário São Judas Tadeu, também está utilizando as redes sociais para se comunicar com os fiéis. “Temos pessoas que registram suas intenções em São Bernardo do Campo, Tanabi, São Paulo. Outros estão no Canadá e na Alemanha, por exemplo. E são assíduos nessa grande assembleia virtual”.

De acordo com o pároco, essa será a primeira vez que, em quase 34 anos de Ministério, que ele celebrará a Semana Santa sem a presença de fiéis. “Isso faz aumentar o nosso compromisso. Precisamos fazer chegar Jesus Cristo às casas das pessoas”, disse o religioso.