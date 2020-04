Defesa Civil interdita Parque da Cultura

A ação foi realizada nesta quinta em conjunto com as Secretarias da Cidade, de Trânsito, Transporte e Segurança e da Cultura e Turismo; local ficará fechado por tempo indeterminado

A Defesa Civil de Votuporanga, da Secretaria Municipal da Cidade, interditou o Parque da Cultura, complexo formado pelo Centro de Lazer do Trabalhador “Oscar Bottura” e Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfalgali”, nesta quinta-feira (9/4). O isolamento do local tem como objetivo a proteção da Saúde Pública em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Sendo assim, o local está interditado para o uso da população, incluindo quadras de esportes, parquinho infantil e pistas de caminhada e ciclismo, por tempo indeterminado.

O trabalho da Defesa Civil foi realizado em conjunto com as Secretarias da Cidade, de Trânsito, Transporte e Segurança e da Cultura e Turismo visando a proteção da saúde pública. A ação de interdição conta ainda com apoio da Polícia Militar que atuará no local para que não ocorra aglomerações como as que vinham ocorrendo nos últimos dias.