São Paulo encaminha acerto com o meia Oscar 

Diretoria tricolor encaminha retorno do jogador após 14 anos de uma saída conturbada.

O São Paulo encaminhou, na noite de sábado, um acerto com o meia Oscar. Alvo da diretoria desde que deixou o Shanghai Port, da China, clube que defendeu por oito anos, o meia estava receoso sobre uma possibilidade de sofrer rejeição do torcedor do São Paulo pela forma como saiu do clube há 14 anos, mas sentiu junto de sua família um clima positivo para o retorno.

Aos 33 anos, ele já sabe o quanto o São Paulo pode pagar e agora definirá o tempo de contrato, que deve ser de três anos. O princípio do acordo foi noticiado por ESPN e Uol e confirmado pelo ge.

Há uma possibilidade do envolvimento de um parceiro no pagamento dos salários de Oscar, algo que ainda é trabalhado nos bastidores. A diretoria, porém, está empolgada com a contratação e acredita que as economias que vêm fazendo na folga salarial serão suficientes para pagar o jogador.

Nos últimos dias, a irmã do meia, a influenciadora Gabrieli Emboaba, fez publicações nas redes sociais agradecendo pelo carinho do torcedor do São Paulo e dizendo que Oscar ainda não havia decidido sobre o seu futuro. A recepção da torcida no Brasil foi decisiva para o “aceite” do meia.

Cria de Cotia, Oscar deixou o São Paulo em junho de 2010 após ação na Justiça. Ele havia disputado um jogo em 2008, aos 16 anos, e trezes em 2009. No fim daquele ano, o estafe do jogador entrou na Justiça contra o clube alegando que ele havia sido coagido a assinar um contrato de cinco anos e alegando atrasos. Assim, conseguiu sua liberação, levando o jogador ao Internacional naquele ano.

A batalha judicial levou anos, mas em 2012 as partes chegaram a um acordo, e o Inter pagou R$ 15 milhões ao São Paulo. Depois, Oscar jogou no Chelsea, da Inglaterra, e em 2016 foi à China.

Na seleção brasileira, Oscar foi campeão da Copa das Confederações em 2013 e esteve na campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2014, marcando o gol de honra nos 7 a 1 contra a Alemanha.

*Com informações do ge

