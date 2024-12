Unifev abrirá inscrições para o Programa de Aperfeiçoamento Profissional em Medicina Veterinária

O período de inscrições será de 6 a 17 de janeiro de 2025, e os interessados deverão realizar a inscrição on-line, acessando o site oficial da Unifev.

O Centro Universitário de Votuporanga realiza a abertura, entre os dias 6 e 17 de janeiro de 2025, das inscrições para o Processo Seletivo do Programa de Aperfeiçoamento Profissional em Medicina Veterinária. Oferecido pelo Centro de Especialidades em Medicina Veterinária (Cevet), o programa visa a capacitação de médicos veterinários nas áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Anestesiologia, Patologia Clínica e Diagnóstico por Imagem. As vagas são limitadas, sendo 2 no total, distribuídas entre as especialidades.

A inscrição será realizada de forma on-line, exclusivamente pelo site oficial da Unifev. Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição eletrônica, fornecer o link para o Curriculum Vitae na plataforma Lattes e aceitar integralmente as condições do edital (unifev.edu.br/trabalhe- conosco). Vale ressaltar que, além do preenchimento correto da ficha, a Instituição não se responsabiliza por falhas tecnológicas durante a inscrição.

O processo seletivo será composto por três etapas. A primeira é a avaliação escrita, que ocorrerá no dia 24 de janeiro de 2025 e vai aferir os conhecimentos dos candidatos nas subáreas do programa. A segunda etapa consiste na avaliação profissional, uma prova prática a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2025, para os candidatos que obtiverem nota mínima 7,0 na avaliação escrita. Por fim, será realizada a análise do Curriculum Vitae, com caráter classificatório.

O resultado final, com a soma das notas obtidas em todas as etapas, será divulgado no dia 3 de fevereiro de 2025. Para os aprovados, a matrícula acontecerá no dia 6 de março de 2025, com a exigência de apresentação dos documentos necessários para a comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o programa. Candidatos que não cumprirem essas exigências serão desclassificados.

O programa de Aperfeiçoamento Profissional em Medicina Veterinária da Instituição oferece uma excelente oportunidade para médicos veterinários aprimorarem seus conhecimentos e se especializarem em áreas fundamentais da profissão, com a infraestrutura de ponta e a expertise do Cevet. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas no site oficial da Unifev.