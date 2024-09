Semana Nacional de Trânsito propõe reflexão sobre paz e civilidade 

Em Votuporanga, Dia D ocorrerá em 25 de setembro, às 9h30, com pedágio educacional na Avenida da Saudade, em frente ao AME.

Entre os dias 18 e 25 de setembro será celebrada a Semana Nacional de Trânsito, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Para comemorar a data, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), intensifica as ações durante toda esta semana com palestras de conscientização em diversos locais e visitas nas escolas, usando materiais pedagógicos e temáticos como, por exemplo, a “Minicidade do Trânsito”, com orientação dos agentes de trânsito.

Esse ano serão trabalhados os temas: “Paz no trânsito começa por você” e “Pratique a civilidade, respeite a faixa de pedestre”. A intenção é sensibilizar os cidadãos para a necessidade de um comportamento seguro e responsável nas vias públicas, visando à redução dos índices de acidentes de trânsito e à preservação de vidas.

Equipe da Secretaria de Trânsito também realizou palestra no Centro Social voltada para os colaboradores da Área Azul.

Dia D

O Dia D da Semana Nacional de Trânsito será em 25 de setembro, quarta-feira, na Avenida da Saudade, em frente ao AME (Ambulatório Médico de Especialidades), a partir das 9h30. No local, a Secretaria realizará pedágio educacional, próximo à lombofaixa que liga a Santa Casa ao AME. Também participarão do ato, integrantes do Detran-SP e da Polícia Militar (Atividade Delegada) com distribuição de materiais de campanha e brindes aos motoristas e pedestres.

